Innsbruck trennt sich von Daxbacher

Innsbruck. Wacker Innsbruck hat aus dem enttäuschenden Start in die Frühjahrssaison Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Karl Daxbacher getrennt. Nun soll es der 39-jährige Thomas Grumser, bislang Coach der Amateurmannschaft, richten. Zuletzt waren die Innsbrucker in sechs Meisterschaftsspielen sieglos geblieben. Ganze zwei Punkte waren die magere Ausbeute. „Wir wollen mit dem Trainerwechsel einen Impuls setzen“, sagt Wackers Sport-Geschäftsführer, Alfred Hörtnagl. Eine Analyse der sportlichen Talfahrt habe zu der Trennung geführt.

Dabei haben die Innsbrucker „Sir“ Karl viel zu verdanken. Anfang 2017 kam Daxbacher in Tirols Hauptstadt, wo er mit der ihm eigenen Beharrlichkeit ein Team aufbaute, das im zweiten Jahr seiner Innsbrucker Trainertätigkeit den Sprung in die oberste Liga schaffte. Sport-Chef Hörtnagl streut dem Trainer-Urgestein Rosen. „Mit dem Aufstieg hat er ein Kapitel Wacker-Geschichte geschrieben. Das wird ewig bleiben“, erläuterte Hörtnagl. Der 65-jährige Daxbacher brachte es in 78 Spielen auf 37 Siege, 15 Unentschieden und 26 Niederlagen. Das 0:1 in Mattersburg gegen einen Tabellennachbarn brachte nun jedoch das Fass zum Überlaufen. Der erfahrene Daxbacher hatte bereits nach der Niederlage am Sonntag eine Vorahnung, was auf ihn zukommen würde. „Wenn man nicht gewinnt, ist es klar, dass man zur Diskussion steht. Es passiert vielen und viel besseren Trainern als mir, dass sie einmal abgelöst werden. Damit habe ich jetzt nicht das große Problem“, gab er sich realistisch.

Schwieriger Start

Nun wird er von eben jenem Thomas Grumser abgelöst, von dem Daxbacher vor etwas mehr als zwei Jahren das Traineramt übernommen hatte. Damals war Grumser nur interimistisch eingesprungen. Grumser coachte bis zuletzt die Amateurmannschaft der Tiroler in der 2. Liga (Platz zehn) und wurde quasi im Hintergrund als potenzieller Daxbacher-Nachfolger aufgebaut.

Dem Neo-Coach steht ein schwieriger Start ins Haus. Am Sonntag geht es auswärts gegen den Zweiten, Lask, eine Woche später kommt der überlegene Tabellenführer und Europa-League-Achtelfinalist Red Bull Salzburg ins Tivoli-Stadion Tirol. Auf die Top sechs hat Wacker zwei Runden vor der Tabellenteilung als Zehnter keine Chance mehr.

Selbst ein Einstieg in das untere Play-off als Tabellenschlusslicht ist nicht ausgeschlossen, da der Vorsprung auf den Letzten, Altach, mittlerweile auf zwei Punkte geschmolzen ist.

Entlassungshistorie

Der Abgang des Niederösterreichers Daxbacher bei Wacker ist bereits der siebte Trainerwechsel in der laufenden Saison der Fußballbundesliga. Erst am Samstag wurde Altach-Trainer Werner Grabherr seiner Aufgabe entbunden.

Im Ländle setzt man mit Wolfgang Luisser vorerst auf eine Interimslösung. Aber auch in Innsbruck hat man mit Trainerentlassungen bereits viel Erfahrung. Mit Grumser tritt nun seit 2008 der zwölfte Fußballlehrer sein Amt beim Bundesligisten an. Kontinuität sieht anders aus. (ag./herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)