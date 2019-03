Es braucht wieder Sternstunden

Neapel/Wien. Im Stadio San Paolo empfängt der SSC Napoli heute Abend (21 Uhr, Dazn, Puls 4) Salzburg. Es ist eine gewaltige Hürde für Österreichs Meister, doch die Vergangenheit macht Mut. Ein Auszug der Salzburger Großtaten auf internationalem Parkett.

2:0 vs. Paris SG

Am 1. Dezember 2011 erlebte Salzburg in der Europa-League-Gruppenphase eine erste echte Sternstunde, als Paris SG in Wals-Siezenheim vor der schütteren Kulisse von nur 8100 Zuschauern mit 2:0 besiegt wurde. Unter Trainer Ricardo Moniz stand schon damals der an diesem Abend überragende Alexander Walke im Tor, an vorderster Front stürmte Stefan Maierhofer. Die beiden Tore von Jakob Jantscher (20.) und Dusan Svento (94.) ebneten den Weg in die K.-o.-Phase, in der gegen Metalist Kharkiv das böse Erwachen folgte (Gesamt 1:8).

3:0 vs. Ajax Amsterdam

Es war der 20. Februar 2014, als Salzburg unter der Leitung von Roger Schmidt eines der bis heute besten Spiele der Vereinsgeschichte absolvierte. Ajax Amsterdam, mit großen Talenten wie Jasper Cillessen, Daley Blind oder Bojan Krkic gesegnet, wurde im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinals von Salzburg nach allen Regeln der Fußballkunst vorgeführt.

Nach nur 35 Minuten und Toren von Jonathan Soriano (2) und Sadio Mané führten die Gäste bereits mit 3:0, das Weitschusstor von Kapitän Soriano wird Beobachtern ewig in Erinnerung bleiben. Auch das Rückspiel gewann Salzburg nach starker Vorstellung mit 3:1, die Reise endete im Achtelfinale gegen Basel (Gesamt 1:2).

0:0 vs. Dortmund

Es mag seltsam anmuten, aber das Zustandekommen des 0:0 in Dortmund im Europa-League-Achtelfinale der Vorsaison war noch beeindruckender als das für den Aufstieg letztlich entscheidende 2:1 vor heimischer Kulisse gegen die Elf von Trainer Peter Stöger eine Woche später.

Die Art und Weise, wie die Mannschaft von Marco Rose vor 53.700 Fans im Signal-Iduna-Park gegen Marco Reus, Andre Schürrle und Co. zu Werke ging, ließ endgültig darauf schließen, dass diese Salzburger Mannschaft in Europas erweiterter Spitze angekommen war.

4:1 vs. Lazio Rom

Auf Dortmund folgte im Frühjahr 2018 im Viertelfinale Lazio Rom. Das Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals im Olympiastadion war ein Schlagabtausch auf hohem Niveau, Salzburg agierte lange Zeit auf Augenhöhe, kämpfte vorbildlich – und verlor dennoch 2:4.

Was sich eine Woche später zutrug, ist ein Stück Vereinsgeschichte. Trotz 0:1-Rückstands verwandelte Salzburg das Duell mit den Italienern noch in einen 4:1-Sieg. Innerhalb von nur 20 Minuten trafen Munas Dabbur, Amadou Haidara, Hee-chan Hwang und Stefan Lainer. Ein vergleichbares Fußballwunder blieb drei Wochen später im Halbfinale gegen Olympique Marseille aus. Die Franzosen setzten sich erst in der Verlängerung durch (Gesamt 3:2).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)