Der Glaube an die Wende

Neapel/Wien. Knapp ein Jahr nach dem sensationellen Halbfinaleinzug droht Salzburgs Reise in der Europa League diesmal im Achtelfinale zu enden. Nach dem 0:3 bei Napoli sind die Aufstiegschancen des österreichischen Meisters bescheiden. Trainer Marco Rose vermisste die letzte Konsequenz und Überzeugung, sah in der Niederlage aber „keinen Weltuntergang“.

Letztlich waren es ein paar Fehler zu viel, die Salzburg im Stadion San Paolo begangen hatte. Fehler, die vielleicht nicht in der Südstadt oder in Altach, sehr wohl aber in Neapel bestraft werden, weil die Italiener über Qualitäten verfügen, die Salzburg in diesem Ausmaß noch nie zu überwinden hatte. Rose hat vor dem Spiel noch gewarnt und seine Mannschaft aufgefordert, „in jeder Sekunde total aufmerksam“ zu sein.

Theorie und Praxis lassen sich aber nicht immer vereinbaren. Napoli verstand das Spiel mit und gegen den Ball, gewann die entscheidenden Zweikämpfe, bereitete Salzburg auf praktisch allen Positionen Probleme. Zudem war eine gewisse Verunsicherung bei den Gästen nicht zu übersehen.

Abwehrchef André Ramalho erwischte einen schwarzen Tag, was wiederum auch für seinen 21-jährigen Partner in der Innenverteidigung, Jérôme Onguéné, wenig förderlich war. „Wir haben unnötige Fehler gemacht, dazu hat man die Klasse von Napoli gesehen“, erklärte Kapitän Andreas Ulmer. Die Italiener agierten kaltschnäuzig und effektiv, „sie spielten gescheit“, wie Außenverteidiger Stefan Lainer attestierte.

Das 0:3 ganz den Qualitäten Napolis zuzuschreiben, womöglich sogar von einem übermächtigen Gegner zu sprechen, all das wollte Marco Rose nicht. „Wir brauchen und wollen kein Mitleid, wollen uns auf höchstem Niveau messen“, meinte der Deutsche, der in der zweiten Halbzeit eine bessere Salzburger Mannschaft sah, die durch Fredrik Gulbrandsen sogar noch zwei große Chancen auf einen Treffer vorfand.

Der Drei-Tore-Rückstand vor dem Rückspiel kommenden Donnerstag sei „eine große Bürde“, so Rose. Speziell die Erinnerung an den 4:1-Heimsieg gegen Lazio im Viertelfinale der vergangenen Europa-League-Saison lässt Salzburg aber hoffen. Lainer sagt: „Ich würde uns nicht abschreiben.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)