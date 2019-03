Die Salzburger Charakterfrage

Salzburg/Wien. Eigentlich wollte der italienische Reporter von Marco Rose wissen, was ihn denn am SSC Neapel beeindrucke. Dann passierte ein Übersetzungsfehler und der Salzburg-Coach redete nicht über den heutigen Gegner im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League (18.55 Uhr, live, Puls 4) sondern darüber, was ihn an seiner eigenen Mannschaft so beeindrucke.

„Ich bin jetzt eineinhalb Jahre mit ihr zusammen, mich beeindruckt ihr Charakter und dass wir in Neapel 0:3 verlieren und trotzdem so über meine Mannschaft geredet wird.“ Tatsächlich ist man nicht nur in Salzburg der Meinung, dass vor ausverkauftem Haus (29.520 Zuschauer) die Aufstiegschance trotz 0:3-Hypothek lebt. Geht es nach den Fragen einiger italienischer Journalisten, ist die Sache jedenfalls noch nicht gegessen. Wenn auch nicht der Aufstieg – zumindest ein Sieg wird der Rose-Truppe zugetraut.

Dabei trat der Charakter, den der deutsche Coach so schätzt, schon einmal stärker hervor als in den jüngsten Salzburger Auftritten. Die Bilanz nach der Winterpause passt so gar nicht zur Ausbeute im Herbst, als man durch Bundesliga und Europa-League-Gruppenphase spaziert ist. In der bisherigen Frühjahrssaison gelangen in sieben Partien nur drei Siege (bei drei Niederlagen und einem Remis), seit 180 Minuten ist der Serienmeister ohne Torerfolg. „Es sind gute Jungs, es macht Riesenspaß, mit ihnen zu arbeiten, auch wenn es Tage gibt, an denen das Verhältnis schwieriger ist. Auch bei uns scheint nicht immer die Sonne“, erklärte Rose. „Aber insgesamt bin ich stolz auf meine Mannschaft.“

Ancelottis Trauma

Dann kam Rose doch noch auf Gegner Napoli zu sprechen, beschrieb die individuelle Stärke und das klare Spielsystem des italienischen Vizemeisters und meinte: „Ich glaube, dass viele Sachen zusammenkommen müssen, um dieses Ergebnis noch drehen zu können. Das wird ein knüppelhartes Ding.“ Dennoch: „Jeder hat irgendwo das Gefühl, dass da möglicherweise noch etwas geht. Wahrscheinlich, weil hier in der Vergangenheit einiges passiert ist.“

Zur Erinnerung: Im Vorjahr drehte Salzburg im Viertelfinale der Europa League zu Hause ein 2:4 gegen Lazio Rom (4:1) und holte im Halbfinale ein 0:2 gegen Olympique Marseille auf. Das Aus gegen die Franzosen kam erst in der Verlängerung. „Es ist irgendwo ein Funke Hoffnung da. Wenn wir diesem Funken ein bisschen Feuer verleihen können, sind wir dabei“, so der Salzburg-Trainer.

Carlo Ancelotti, sein Gegenüber heute Abend, weiß über Aufholjagden bestens Bescheid. Auch als Leidtragender. Einst saß er machtlos auf der Trainerbank, als sein AC Milan, damals noch Champions-League-Titelverteidiger und eine europäische Fußball-Großmacht, in einer der denkwürdigsten Aufholjagden der Europacup-Geschichte mitwirkte. 2004 verloren Paolo Maldini und Co. das Viertelfinal-Rückspiel bei Deportivo La Coruña mit 0:4 – und verspielten damit einen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Klare Vorgabe

Statistisch ist Salzburgs Aufgabe gegen Napoli aber so gut wie aussichtslos. Einen Drei-Tore-Rückstand (oder mehr) konnte ein österreichischer Vertreter im Europacup erst einmal wettmachen. Rapid kam am 20. März 1985 im Viertelfinale des Cups der Cupsieger trotz eines Drei-Tore-Rückstandes gegen Dynamo Dresden mit einem 5:0-Heimerfolg noch eine Runde weiter.

Ein Salzburger Coup gegen den Tabellenzweiten der Serie A wäre außerdem erst der zweite Vorstoß einer heimischen Mannschaft in ein EL-Viertelfinale. Roses Vorgabe: „Ich will sehen, dass die Jungs glauben, dass sie dieses Spiel gewinnen können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)