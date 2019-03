Die Gedankenspiele des Teamchefs

Wien. Österreichs Nationalmannschaft bekommt es heute Abend (20.45 Uhr, live in ORF eins) zum Auftakt der EM-Qualifikation mit dem vermeintlich stärksten Gegner der Gruppe G zu tun. Die ÖFB-Auswahl trifft im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die von Bayern-Star Robert Lewandowski angeführten Polen, hofft aber freilich auf einen Sieg, um einen ersten Schritt in Richtung EM-Teilnahme 2020 zu machen.

Damit das Ticket für die paneuropäische Endrunde gelöst wird, müssen David Alaba und Co. die Gruppe, der noch Slowenien, Israel, Nordmazedonien und Lettland angehören, mit Platz eins oder zwei abschließen. Nach dem Auftakt gegen Polen folgt drei Tage später am Sonntag in Haifa das Auswärtsspiel gegen das von Andreas Herzog trainierte Israel. Vorerst aber gilt der Fokus dem Duell mit Polen, Teilnehmer an der WM 2018. „Es ist allseits bekannt, dass die Polen gerade in der Offensive viel Qualität haben. Da gilt es in erster Linie, defensiv kompakt zu stehen, die Räume eng zu machen und die polnischen Stürmer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen“, erklärte Teamchef Franco Foda.

Vor Ehrfurcht werde man vor den prominenten Gegenspielern aber nicht erstarren, betonte der Deutsche. „Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. In so großen Partien ist es wichtig, dass man mit Selbstvertrauen auftritt und an die eigenen Qualitäten glaubt.“ Außerdem, „jede Mannschaft hat ihre Schwächen, die gilt es auszunützen.“

Foda musste im Vorfeld dieser Begegnung einige Ausfälle verkraften, neben dem Langzeitverletzten Alessandr Schöpf fehlen auch Guido Burgstaller, Michael Gregoritsch, Hannes Wolf und Philipp Lienhart. Der Plan, wie die ÖFB-Elf Fußball spielen wolle, habe sich dadurch aber nicht verändert, „nur die Positionierung einzelner Spieler“.

In Aufstellungsfragen hielt sich der 52-Jährige naturgemäß bedeckt. Es gäbe mehrere Varianten, letztlich sei die Ausrichtung auch vom Gegner abhängig, sagte Foda, der Polen im 4-2-3-1- oder 4-4-2-System erwartet. „Einmal stehen sie tief, einmal pressen sie hoch. Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.“

Janko als Joker

Aufseiten der Österreicher scheint Marko Arnautović im Sturmzentrum gesetzt zu sein, nachdem mit Burgstaller und Gregoritsch die ursprünglichen Alternativen nicht zur Verfügung stehen und der nachnominierte Marc Janko gewiss nicht in der Anfangsformation stehen wird. Der 35-Jährige hatte seinen bis dato letzten Startelfeinsatz beim FC Lugano am 25. September des Vorjahres und ist eine Option für die Schlussphase. Foda: „Wenn wir oder die Polen in den letzten 15, 20 Minuten mit langen Bällen operieren, dann kann uns Marc helfen. Und den Torriecher hat er noch immer.“ In der Verteidigung und im Mittelfeld hat Foda zum Teil die Qual die Wahl. So bleibt es eine offene Personalie, ob Sebastian Prödl, der bei Watford schon die ganze Saison über nicht gefragt ist, zum Einsatz kommt.

Unter den mindestens 37.500 Fans im Happel-Stadion (Stand: Mittwochmittag) werden etwa 5000 Anhänger der polnischen Nationalmannschaft sein und auf das Ende einer Misserfolgsserie hoffen. In den sechs Partien seit dem Amtsantritt von Teamchef Jerzy Brzęczek blieb der Weltranglisten-20. sieglos und erzielte dabei nur fünf Tore. Die Gegner hießen Italien, Irland, Portugal und Tschechien. (cg/ag.)

mögliche Aufstellungen

Österreich: Lindner – Posch, Dragović, Hinteregger, Lainer – Baumgartlinger, Grillitsch, Alaba, Lazaro, Zulj–Arnautović.

Polen: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca – Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki – Lewandowski, Piatek.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)