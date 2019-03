Das Überangebot im Angriff: Polens Luxusproblem

Wien. Teamchef Franco Foda könnte ob der Möglichkeiten, die sein polnischer Amtskollege, Jerzy Brzęczek, im Angriff seines Teams vorfindet, vor Neid erblassen. Während bei Österreich viel Druck auf den Schultern von Marko Arnautović lastet, verfügt Polen mit Robert Lewandowski (30), Krzysztof Piatek (23) und Arkadiusz Milik (25) gleich über drei Mittelstürmer von internationalem Format.

Lewandowski ist als Kapitän der Polen wie auch bei Bayern München unersetzbar, 55 Tore in 102 Länderspielen zeugen von seiner immensen Bedeutung. Doch selbst ohne Lewandowski verfügt Polen über große Qualität an vorderster Front. Napoli-Stürmer Milik (45 Länderspiele, 13 Tore) traf zuletzt in der Europa League gegen Salzburg gleich doppelt, Piatek (zwei Länderspiele, ein Tor) liegen die Fans des AC Milan (27 Tore in 31 Pflichtspielen) zu Füßen. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)