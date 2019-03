Rapids erster Schritt zum Quali-Titel

Wien. Rapid spielt zwar nur noch im Konzert der Kleinen mit. Dennoch sagt Trainer Dietmar Kühbauer: „Wir glauben nicht, dass, nur weil wir Rapid sind, die Gegner vor Ehrfurcht erstarren. Wir müssen schon unsere Arbeit verrichten und werden keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen.“ Heute (17 Uhr, live, Sky) folgt nach einer bisher verpatzten Bundesligasaison die grün-weiße Premiere in der ungeliebten Qualifikationsgruppe. Der Gegner im Allianz-Stadion heißt Admira – und liegt durch die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang nur noch drei Zähler hinter den Wienern. Auf Platz sechs, der den Quali-Meistertitel und die Chance auf einen Europacup-Platz bedeuten würde, fehlt Rapid allerdings auch nur ein Punkt. „Wir werden alles daransetzen, dass wir am Schluss unten ganz oben stehen“, erklärte Christoph Knasmüllner.

Dafür soll heute ein Start nach Maß gelingen. Gegen die Admira wurden die jüngsten drei Ligapartien gewonnen, diese Saison gab es auch noch keinen Gegentreffer. „Bei der Admira hat Trainer Geyer die nötige Zeit bekommen, seine Ideen einzubringen, es ist jetzt nicht mehr die Mannschaft vom Herbst. Wir gehen von einem guten Gegner aus“, erklärte Rapid-Coach Kühbauer. Denn während seine Truppe seit zwei Partien sieglos ist, holten die Niederösterreicher aus den vier Spielen nach der Winterpause zehn Punkte und gaben nur zum Abschluss des Grunddurchgangs beim WAC Zähler ab (2:2). „Die Standards sind bei ihnen ein wichtiger Faktor, sie schalten auch ganz gut um, aber wir sind vorbereitet. Meine Jungs wissen ganz genau, was sie zu tun haben“, sagte Kühbauer.

Ein Sieg würde den Hütteldorfern auch Selbstvertrauen für das Halbfinale im ÖFB-Cup am Mittwoch gegen den Lask bringen. Zumindest ein Topduell ist dem Rekordmeister in dieser Saison also noch garantiert. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)