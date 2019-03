Lask: Tradition hat wieder Erfolg gefunden

Wien/Linz. Der Blick auf die Tabelle ist für den zweitplatzierten Lask ein sehr erfreulicher, für Trainer Oliver Glasner aber nur eine Momentaufnahme. An Rechenspielen möchte er sich trotz nur vier Zähler Rückstand auf Leader Salzburg nach der Punkteteilung nicht beteiligen. Es gelte, die Leistungen konstant zu halten und auszubauen, „sodass am Saisonende eine gute Platzierung herausschaut“, sagt der Ex-Teamspieler vor dem Auftakt in die Meistergruppe beim WAC am Sonntag (14.30Uhr, live, Sky). Einen Angriff auf den Serienmeister dürfe man von seiner Mannschaft nicht erwarten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)