Fußball beim GAK: Zuerst die Arbeit, dann das Cup-Halbfinale

Dienstagmittag. Marco Perchtold sitzt in Graz in seinem Büro. Der Mann ist Versicherungsvertreter, 40 Stunden pro Woche. Heute Abend (18 Uhr, live ORF eins) tauscht der Steirer Anzug gegen Fußballtrikot, wenn der GAK im Cup-Halbfinale Red Bull Salzburg empfängt. Wie Perchtold sind mit einer Ausnahme auch alle übrigen Spieler im Kader des Regionalligisten Amateure – Arbeiter, Angestellte, auch Studenten. Einzig Daniel Geissler, 24, kommt in den Genuss eines Profivertrags. Er wurde bis Sommer von Bundesligist TSV Hartberg ausgeliehen.

("Die Presse", Printausgabe 3.4.2019)