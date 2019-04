Spitzenspiel mit Spannungsfaktor

Pasching/Wien. Es ist jenes Spiel, das der österreichischen Bundesliga nochmals Spannung verleihen könnte. Der Lask empfängt am Sonntag (17 Uhr, live Sky) Tabellenführer Salzburg, mit einem Sieg würden die Linzer bis auf einen Punkt an den Serienmeister heranrücken. „Wir lassen uns nicht einlullen. Wir wissen, wer und was auf uns zukommt“, weiß Lask-Trainer Oliver Glasner um die Herausforderung. Seine Mannschaft hat das bittere Cup-Aus gegen Rapid zu verdauen, am Vertrauen in System und Spielweise hat dieses aber nicht gerüttelt. „Die Überzeugung ist immer gleich bei uns, wobei es diesmal eher schwierig als einfach wird“, sagt Glasner.

Salzburg hat das minimale Zwischentief vor der Länderspielpause überwunden und möchte Trainer Marco Rose den nahenden Abschied mit dem Double versüßen. Diesen vermeldete erstaunlicherweise Leipzig-Coach Ralf Rangnick sogar bereits als fix – Rose und Mönchengladbach halten sich hingegen weiterhin bedeckt. Der deutsche Bundesligist gab eine „mündliche Einigung“ bekannt, ohne Namen zu nennen. Salzburgs Trainer beharrte darauf, dass noch nichts entschieden ist: „Ich bin nicht hier, um Wasserstandsmeldungen zu kommentieren. Wenn es irgendetwas zu vermelden gibt, werde ich das tun.“

Im Klub herrscht ob der vielen Spekulationen keine Unruhe, versichert Rose: „Bis hierhin sind alle sehr, sehr professionell damit umgegangen. Das spricht für uns alle als Verein.“ Auch Verteidiger Stefan Lainer sieht darin keine Ablenkung für die Mannschaft – im Gegenteil. „Es ist eine angenehme Situation, weil wir uns voll und ganz auf unsere Aufgaben konzentrieren können“, erklärte der ÖFB-Teamspieler mit Augenzwinkern.

Bickel verlässt Rapid im Juni

Bei Rapid ist vor dem heutigen Duell in Innsbruck eine Personalentscheidung gefallen: Sportdirektor Fredy Bickel wird die Hütteldorfer mit Saisonende verlassen. „Das ist leider der einzig richtige und einzig mögliche Schritt. Ich will das gut und sauber beenden“, erklärte der Schweizer, der seit Jahresbeginn 2017 im Amt war. Eigentlich hatte er sich mit dem Klub mündlich auf eine Vertragsverlängerung verständigt gehabt, die sportliche Krise aber ließ ihn umdenken. „Ich spüre, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht die beste Lösung für alle Beteiligten wäre.“

Zuletzt hat sich Bickel harter Kritik an Rapids Kaderpolitik ausgesetzt gesehen. „Vor allem die letzten Monate gingen auch an meine Substanz. Ich bekam das Gefühl, für jeden Misserfolg persönlich allein verantwortlich zu sein“, gestand der 53-Jährige, der seine Zukunft offen ließ. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)