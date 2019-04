Premiere: Die neue Fußballbühne in der Halle

Wien. Die eigene Länderspielgeschichte mit einem Duell gegen Deutschland zu beginnen hat in Österreich seinen Reiz. In der Südstadt betritt das rot-weiß-rote Futsal-Nationalteam heute (17.30 Uhr) zum ersten Mal das offizielle Parkett, ein weiteres Kräftemessen mit dem Nachbarn am Sonntag (13 Uhr, jeweils live auf ORF Sport plus) beschließt die Premiere. „Wir freuen uns, dass es endlich so weit ist. Ein gewisses Kribbeln ist schon da. Wir wollen den Zuschauern tolle Spiele bieten und es Deutschland so schwer wie möglich machen“, sagt Patrik Barbic, der seit Juni 2018 als erster Teamchef fungiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)