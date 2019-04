Bundesliga: Ein Abschiedsgeschenk für den Salzburg-Coach

Salzburg/Wien. „Wenn ich Telefonate Richtung Gladbach führe, dann werde ich die am Abend gemütlich auf der Couch führen.“ Die Konzentration von Trainer Marco Rose gilt weiterhin Red Bull Salzburg. Vor seinem Wechsel im Sommer nach Deutschland will der Salzburg-Coach auch in der österreichischen Bundesliga nicht locker lassen – trotz sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger LASK.

Am Sonntag empfängt der Spitzenreiter im Schlager der dritten Meistergruppenrunde den Tabellendritten Sturm Graz (17 Uhr, live Sky). „Wir haben eine gute Woche gehabt. Jetzt heißt es dranbleiben, wir müssen diese gute Woche vergolden“, meinte Rose rückblickend auf den jüngsten 2:0-Erfolg beim Verfolger LASK. „Schade, dass wir so einen großartigen Trainer und tollen Menschen hier verlieren“, erklärte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der seinen Vertrag gerade bis 2022 verlängert hatte. „Zum Abschied wollen wir ihm ein schönes Geschenk mit Meisterschaft und Pokal mitgeben.“

Sturm-Coach Roman Mählich ist überzeugt, dass Roses Zukunft auf das Duell am Sonntag keine Auswirkungen haben wird: „Das ist so eine gute Truppe, da entsteht kein Vakuum.“ Die Aufgabe der Steirer ist schwer genug. Salzburg ist vor Heimpublikum seit 27. November 2016 (0:1 gegen Admira) national und international in 60 Spielen ungeschlagen. „Salzburg ist das schwerste Auswärtsspiel. Es ist kein Zufall, dass große europäische Mannschaften dort ihre Probleme haben“, erklärte Mählich.

Austria lechzt nach Sieg. Als einzige Mannschaft in der Meistergruppe hat die Wiener Austria bisher noch nicht angeschrieben. Beim Wolfsberger AC droht am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) der nächste Rückschlag, schließlich gab es gegen die Kärntner auch in den vergangenen drei Duellen nichts zu holen.

Beim 1:2 in der Vorsaison im Lavanttal war Robert Ibertsberger noch WAC-Trainer. Inzwischen betreut er die Austria – und hält bei drei Niederlagen in drei Spielen. Insgesamt verlor die Austria schon vier Liga-Partien in Folge, zuletzt war das im Herbst 2001 passiert. Nur ein geschossenes Tor (per Elfmeter) steht unter Ibertsberger zu Buche. „Wir müssen unser Spiel im letzten Drittel besser gestalten und uns viel mehr Torchancen herausspielen“, erklärte der Neo-Coach.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)