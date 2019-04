Galavorstellung des Jungstars: Salzburg marschiert in Richtung Titel

Für eine halbe Stunde (inklusive Halbzeitpause) lag die erste Salzburger Heimniederlage seit November 2016 und insgesamt 60 Partien in der Luft. Aber auch Sturm Graz scheiterte am Ende an der Red-Bull-Übermacht: 3:1 gewann der Tabellenführer den Schlager der Bundesliga-Meistergruppe.

Der Retter der Salzburger Heimserie: Das 18-jährige ungarische Offensivtalent Dominik Szoboszlai, der an allen drei Salzburger Treffern beteiligt war. „Dass er richtig Spaß macht und außergewöhnliche Fähigkeiten hat, steht außer Frage“, kommentierte Salzburg-Coach Marco Rose.

Von der 40. bis zur 53. Minute aber lag Sturm Graz in Front. Die Truppe von Ramon Mählich ging durch einen Vorstoß des 19-jährigen Michael Lema überraschend in Führung. In der Salzburger Kabine hat Rose dann die richtigen Worte gefunden. Sturm gelang in Hälfte zwei kein einziger Torschuss mehr, dafür legte Szoboszlai erst perfekt für Fredrik Gulbrandsen (53.) und dann ein wenig glücklich für Munas Dabbur (67.) auf. Den Schlusspunkt setzte der Mann aus Székesfehérvár selbst: Im Strafraum ließ er zwei Sturm-Verteidiger alt aussehen und schlenzte am Grazer Goalie Jörg Siebenhandl vorbei (71.). „Ich habe einen Assist gemacht, ein Tor geschossen und irgendwie ist der Ball auch zu Munas (Dabbur, Anm.) gegangen. Aber es liegen noch viele Spiele vor uns“, meinte der Matchwinner.

Doch Salzburgs erster Verfolger LASK liegt nach einem 0:0 gegen St. Pölten schon neun Punkte zurück. Sieben Runden sind noch zu spielen, man darf von einer kleinen Vorentscheidung ausgehen. Jedenfalls ist der Titelverteidiger dem sechsten Meistertitel in in Folge wieder ein Stück näher gerückt. Und die ungeschlagene Pflichtspielserie vor Heimpublikum wurde auf mittlerweile 61 Partien ausgebaut.

Einziger Salzburger Wermutstropfen: Marin Pongračić musste bei seinem Comeback nach Muskelbündelriss erneut verletzt vom Platz. Der Abwehrspieler war bei einer einfachen Ballannahme ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen (77.).

(joe)