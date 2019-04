Ralf Muhr: „Oft sind die Eltern ehrgeiziger als ihre Kinder“

Mit der Eröffnung der Stronach-Akademie im Jahr 2000 setzte Austria Wien einen Meilenstein im österreichischen Fußball. Damals hatten die Wiener mit der Ausbildungsstätte in Hollabrunn ein Alleinstellungsmerkmal, waren der Zeit weit voraus. „Wir hatten das Privileg, uns die Rosinen herauszupicken“, erinnert sich Ralf Muhr im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Er ist heute Sportdirektor bei den Violetten, kennt als ehemaliger Jugendcoach und späterer Leiter der Akademie den heimischen Nachwuchsbereich seit vielen Jahren. In Hollabrunn sind Talente wie David Alaba, Aleksandar Dragović, Markus Suttner oder Rubin Okotie groß geworden, Georg Margreitter (heute 1. FC Nürnberg) fand hingegen keine Aufnahme. 2009 wurde der Standort nach Zwistigkeiten geschlossen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)