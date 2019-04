Lazaro: "Ich wollte nicht protzen"

Der Olympiapark im Westen Berlins, dieses weitläufige und zu dunklen Zeiten errichtete Areal, atmet Sportgeschichte. Hier liegt das imposante Stadion mit der markanten Öffnung an seiner Westseite, die Heimarena des Fußball-Erstligisten Hertha BSC. Wenige Gehminuten sind es von hier zum Friesenhaus II. Das Gebäude war schon Poststelle der britischen Besatzungsmacht und Casino. Heute öffnet sich hinter alter Fassade ein Trakt mit modernen Büros für Presse und Social Media. Es ist der Geschäftssitz der Hertha. Ein Kamerateam der Deutschen Fußball-Liga (DFL) filmt. Und zwar Valentino Lazaro. Das Gespräch wird um die Welt gehen, an Bundesliga-Kunden in 150 Ländern, wie es heißt. Lazaro senden sie schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Das kommt selten vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)