Austrias Tage der Wahrheit

Wien. Das 2:2 zwischen dem Lask und der Austria hatte am Sonntag keine der beiden Mannschaften so richtig zufriedengestellt. Vor allem bei den Veilchen, die sich zweimal zurückkämpften und am Schluss fast noch den Lucky Punch angebracht hatten, herrschte eine gewisse Ernüchterung. Vor dem „Doppel“gegen St. Pölten ist die Austria unter Zugzwang: „Da müssen unbedingt sechs Punkte her“, stellte James Jeggo trocken fest.

In der 95. Minute verhinderte bei einem Schuss von Kapitän Alexander Grünwald nur die Latte den Sieg gegen die Linzer. Erneut hatte es nicht für einen Sieg in der Meistergruppe gereicht, Violett bieb damit Sechster und Letzter. „Das tut sehr weh. Mit dem Punkt kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Siege“, meinte Grünwald, der wie schon zuletzt beim WAC in der Defensivzentrale begann. „Wir wollten, was den Spielaufbau und die langen Bälle betrifft, eine gewisse Sicherheit drinnen haben“, begründete Coach Andreas Ibertsberger seine Entscheidung, um Grünwald nach gut einer Stunde und beim Stand von 1:2 doch nach vorn zu beordern. Im Heimspiel gegen St. Pölten am Mittwoch (19 Uhr, live, Sky) wird der Kärntner wieder in der Defensive gebraucht, weil Michael Madl aufgrund einer Gelbsperre fehlt.

Aus Sicht der Austria hatte sich gegen den Lask Christoph Monschein in den Vordergrund gespielt. Ein Doppelpack ließ das Selbstvertrauen beim 26-Jährigen steigen. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, meinte Monschein, mehr sei es aber auch nicht. „Ein Punkt ist ein Punkt, aber in der momentanen Situation brauchen wir drei Punkte.“

Im fünften Spiel unter dem Salzburger Ibertsberger gab es das zweite Remis, auf den ersten Sieg muss der 42-Jährige weiter warten. Dennoch sah er eine positive Entwicklung. „Wenn du zweimal einen Rückstand gegen den Lask aufholst, dann Kompliment an die Mannschaft! Das Zeichen war stark zu spüren. Jeder hat geglaubt, dass noch etwas geht.“

Sein Pendant beim Lask, Oliver Glasner, trauerte einem vergebenen Auswärtssieg hinterher. „Wir hätten beide Gegentore viel besser verteidigen können“, sagte Glasner, dessen Truppe der Austria über weite Teile des Spiels mit gewohntem Pressing und klar besserer Zweikampfquote das Leben schwer machte. Die Tore fielen quasi plangemäß. „Wir haben gewusst, dass es rechts und links von der Dreierkette Räume geben wird. Das haben wir ausgenutzt.“

Der Lask sucht die Leichtigkeit

Die Treffer von Jõao Klauss waren nicht nur schön herausgespielt, sondern wurden vom Brasilianer auch perfekt vollendet. Glasner lobte neben den Stürmerqualitäten auch die Adaptionsfähigkeit der Hoffenheim-Leihgabe. Klauss sei es bislang „nicht gewohnt gewesen, den Gegner so unter Druck zu setzen, so viel in der Defensive mitzulaufen. Er nimmt das immer besser an.“

Auch Klauss' erster Doppelpack konnte den Punkteverlust aber nicht verhindern. Der Lask fand sich am Sonntagabend in der kaum gewohnten Situation wieder, vier Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen zu haben. Das war in der laufenden Saison bisher nur einmal der Fall, als es Anfang Oktober in der Liga drei Remis und eine Niederlage gab. In der Tabelle ist der Vorsprung auf Platz drei, den derzeit der WAC einnimmt, auf sechs Punkte geschmolzen.

Die Linzer, die im Cup-Halbfinale gegen Salzburg wohl auch die letzte Titelchance verspielt haben, treten seitdem nicht mit der gewohnten Leichtigkeit auf. „Natürlich war das ein bisschen ein Knacks“, gab Mittelfeldmann Reinhold Ranftl zu, versuchte aber die Perspektive zurechtzurücken. „Vor der Saison wären wir zufrieden gewesen, Stand heute sechs Punkte vor dem Dritten zu sein. Wir sind der Lask und nicht Salzburg, das darf man nicht vergessen.“ (red/ag)

Meistergruppe 27. Runde

1.Salzburg

2.Lask

3.WAC

4.St. Pölten

5.Sturm

6.Austria

Mittwoch: Lask – Sturm, Salzburg – WAC, Austria – St. Pölten (jeweils 19 Uhr, live auf Sky).

Qualifikationsgruppe 27. Runde

SP S U N TORE P

1.Rapid

2.Mattersburg

3.Admira

4.Altach

5.Hartberg

6.Innsbruck

Dienstag: Hartberg – Rapid, Innsbruck – Altach, Admira – Mattersburg (jeweils 19 Uhr, live, Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2019)