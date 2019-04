Austria Wien: Gefangen in der ewigen Negativspirale

Nach dem 2:2 im Heimspiel gegen St. Pölten hatten Austrias Spieler und einige Vereinsverantwortliche am späten Mittwochabend Erklärungsbedarf. Wieder einmal in dieser Saison, man kennt diese Szenen am Verteilerkreis. Auch im fünften Spiel der Meistergruppe gelang den Wienern kein Sieg, den taumelnden Violetten bleiben nur noch fünf Spiele, um irgendwie doch noch einen Europacuplatz zu erreichen. Schon am Sonntag kommt es zum „Rückspiel“ in St. Pölten. „Jeder kann sich ausrechnen, dass es mit dem heutigen Tag nicht leichter geworden ist“, erklärte Austrias Finanzvorstand Markus Kraetschmer nüchtern.

