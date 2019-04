Lask spielt gegen Minikrise Rapid setzt auf Rotation

Graz/Linz. Den Monat April wird der Lask wohl schnell abhaken wollen. Seit fünf Spielen einschließlich der Cupniederlage gegen Rapid sind die Athletiker nunmehr bereits ohne Sieg. Zwei magere Punkte lautet die Ausbeute aus vier Partien vor heimischem Publikum und einem Spiel in der Fremde bei schwächelnden Austrianern. Zudem wurde zu Wochenbeginn bekannt, dass Trainer und Sportdirektor Oliver Glasner im Sommer seine Zelte in Linz abbrechen und gen Wolfsburg in die deutsche Bundesliga ziehen wird.

Der Nochtrainer der Linzer sah sich nach der Niederlage am Mittwoch gegen Sturm in seiner Meinung bestätigt, dass ein nicht an seiner Leistungsgrenze spielender Lask keinen Deut besser sei als irgendeine andere Mannschaft der Liga. „Bei uns ist zuletzt viel zu oft über die Tabelle geredet worden. Jetzt legen wir den Fokus wieder voll auf das, was auf dem Platz ist“, erklärte Glasner, dass die Mannschaft wieder zur Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, die sie zuvor ausgezeichnet hatte, finden muss. Die sieglose Serie macht dem Oberösterreicher keine großen Sorgen.

Glasner-Wechsel keine Ausrede

Am Sonntag (17 Uhr, live Sky) gibt es die Chance der Wiedergutmachung gegen die Grazer, andernfalls könnte Sturm vier Runden vor Ende der Meistergruppe der Bundesliga bis auf vier Punkte heranrücken. Dass sich der bekannt gewordene Glasner-Wechsel nach Wolfsburg negativ auf die Leistungen auswirkt, wird von den Linzern zurückgewiesen. Veränderungen beim Trainerstab gehörten zum Leben eines Profis dazu.

Bereits heute können in der Qualifikationsgruppe Rapid und Mattersburg (17 Uhr, live Sky) die ersten beiden Plätze absichern. Die Burgenländer empfangen im Pappelstadion die Admira. Der zweite Platz, auf dem die Mannschaft von Klaus Schmidt derzeit rangiert, hält die Europacup-Chance am Leben. „Wenn man Zweiter ist, will man auch Zweiter bleiben, das liegt in der Natur der Sache“, bekräftigte der Mattersburg-Trainer.

Tabellenführer Rapid kann gegen die seit November 2018 sieglosen Hartberger in der Allianz-Arena die Serie von zuletzt neun Spielen ohne Niederlage ausbauen. „Wenn du viermal im Frühjahr gegen Hartberg spielst, dann fällt dir bald nichts mehr ein“, meinte Kühbauer angesichts des vierten Aufeinandertreffens der beiden Klubs im Frühjahr 2019. Zudem sei es wiederum ein Spiel, in dem man nichts gewinnen könne, weil man von drei Punkten ausgeht. Der Trainer kündigte die eine oder andere Veränderungan. „Für das ist ja der Kader da, wir haben auch in Hartberg sechs Spieler gewechselt, und trotzdem sind wir als Sieger vom Platz gegangen“, so Kühbauer, der die Generalprobe für das Cupfinale unbedingt gewinnen will. (ag/herbas)

Meistergruppe 28. Runde

SP S U NTORE P

1.Salzburg27 21514340

2.Lask27 14942128

3.WAC27 9108-122

4.Sturm27 9108121

5.St. Pölten27 999-421

6.Austria27 9612–418

Sonntag: St. Pölten – Austria (14.30), WAC – Salzburg (14.30), Sturm – Lask (17).

Qualifikationsgruppe 28. Runde

SP S U NTORE P

1.Rapid27 1179526

2.Mattersburg27 11511–323

3.Altach27 7812420

4.Admira27 7713–1817

5.Hartberg27 7515–1913

6.Innsbruck27 5517–2511

Samstag: Altach – Innsbruck, Mattersburg – Admira, Rapid – Hartberg (jeweils 17 Uhr).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2019)