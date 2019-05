Die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts, sie ist immer wieder erstaunlich. Auch für Manfred Schmid. Die vergangenen Tage waren intensiv, die Nächte für den Wiener mitunter kurz, weil der 1. FC Köln mit Kotrainer Schmid erst am Montagabend die Rückkehr in die Bundesliga fixiert hatte. Dabei war der 48-Jährige Ende Februar in einer gänzlich anderen Funktion, nämlich als Chefscout, zu den Kölnern zurückgekehrt.

