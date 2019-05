Savićević: „Mit der Prämie habe ich mir ein Boot um 300.000 Mark gekauft“

Herr Savićević, nehmen Sie uns mit auf eine Zeitreise. Wie kam es dazu, dass Sie am 27. Juni 1999 bei Rapid unterschrieben haben?



Dejan Savićević: 1998, ein Jahr, bevor ich tatsächlich bei Rapid gelandet bin, gab es die erste Kontaktaufnahme. Ich bin damals nach meiner Zeit beim AC Milan trotzdem zu meinem Heimatverein, Roter Stern Belgrad, zurückgekehrt. Ab März 1999 folgte die schreckliche Bombardierung Jugoslawiens. In diesem Moment ist dort alles stehen geblieben. Es gab keinen Sport mehr, keine Spiele, nichts. Im Juni 1999 wurde der Austausch mit Rapid dann intensiv.



Was hat für Rapid, für Wien gesprochen? Sie hatten sicherlich auch andere Angebote.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)

Meistgekauft