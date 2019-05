Was haben Mario Kempes, Oleg Blochin, Hans Müller, Antonin Panenka, Dejan Savićević oder Hugo Sánchez gemein? Allesamt wunderbare Fußballer einer längst vergangenen, aber gern verklärten Zeit. Und: alle spielten in der österreichischen Bundesliga. Ja, in Österreich waren Weltstars zu bewundern.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)

Meistgekauft