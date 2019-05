Showdown im Abstiegskampf der Bundesliga

Innsbruck. Das Schicksal hat Wacker Innsbruck nicht mehr selbst in der Hand. Soll der Klassenerhalt noch gelingen, braucht das Schlusslicht der Qualifikationsgruppe im letzten Saisonspiel gegen Mattersburg (17 Uhr, live, Sky) einen Sieg, zudem darf Hartberg nicht gegen die Admira gewinnen. „Es war wichtig, auch dem Frust Raum zu geben. Aber wir haben die Kurve gut hingekriegt“, ist Trainer Thomas Grumser überzeugt, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz der schwierigen Ausgangslage nichtgekippt ist. „Fakt ist, dass wir es nicht mehr in der Hand haben. Wir müssen aber unseren Beitrag leisten und darauf vertrauen, dass das Drehbuch für uns geschrieben ist.“

Hartberg-Trainer Markus Schopp sieht sein Team für das Fernduell gerüstet. „Die Mannschaft hat gelernt, dass sie über einen sehr langen Zeitraum mit Druck umgehen muss.“ Dass die Steirer im Fall eines Unentschiedens sowie Wacker-Sieges und damit Zählergleichstands aufgrund der Abrundung der Innsbrucker bei der Punkteteilung zurückgereiht würden, veranlasste Schopp zu Kritik am neuen Ligaformat: „Die Spannung geht auf Kosten der sportlichen Fairness.“ Schließlich hat Hartberg über die gesamte Saison bisher sechs Zähler mehr als die Tiroler geholt. (ag.)

Qualifikationsgruppe 32. Runde

SP S U N TORE P

1.Rapid3113711532

2.Mattersburg3112712-328

3.Altach3181013325

4.Admira318914-1822

5.Hartberg319517-2019

6.Innsbruck317519-2317

Heute: Innsbruck – Mattersburg, Hartberg – Admira, Rapid – Altach (alle 17 Uhr, live, Sky).

Meistergruppe 32. Runde

SP S U N TORE P

1.Salzburg3124524549

2.Lask3117952537

3.WAC31111010-128

4.Austria3112613027

5.Sturm31101011-224

6.St. Pölten319913-1121

Sonntag: Salzburg – St. Pölten, Lask – Austria, WAC – Sturm (alle 17 Uhr, live, Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)