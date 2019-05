Fix: Christian Ilzer wird neuer Austria-Trainer

Ilzer hatte bis zuletzt den WAC trainiert und die Kärntner sensationell auf Rang drei geführt - damit spielen die Wolfsberger kommenden Saison fix in der Europa-League-Gruppenphase. Sein neuer Klub, die Austria, muss als Vierter in die Qualifikation zur Europa League. In den vergangenen Tagen war auch darüber spekuliert worden, ob die Wiener weiterhin Robert Ibertsberger das Vertrauen schenken - der Salzburger aber wird den Klub nun verlassen.

