Franco Foda: „Ich verfalle nicht dem Populismus“

Herr Teamchef, stehen Sie vor dem wichtigsten Spiel Ihrer Trainerlaufbahn?



Franco Foda: Ich hatte schon viele wichtige Spiele, aber dieses Heimspiel gegen Slowenien am Freitag hat definitiv Finalcharakter. Es ist richtungsweisend.



Wenn Österreich nicht gewinnt, ist die Chance auf die EM 2020 frühzeitig verspielt. Denken Sie auch daran?



Mit solchen „Was wären, wenn“-Szenarien habe ich mich noch nie beschäftigt. In der momentanen Phase ist es am wichtigsten, Ruhe zu bewahren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich bin nach wie vor zu 100 Prozent von der Qualität jedes einzelnen Spielers überzeugt.



Sie waren über 15 Jahre Klubtrainer, seit eineinhalb Jahren sind Sie Teamchef. Merken Sie einen spürbaren Unterschied, was Druck und Erwartungshaltung anbelangt?

