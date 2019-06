„Das wird keine leichte Nummer“

Klagenfurt. Nach einer Ernüchterung gegen Polen (0:1) und einem kapitalen Bauchfleck in Israel (2:4) steht Österreichs Fußballteam in der laufenden EM-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Jetzt sind Siege gegen Slowenien (Freitag, 20.45 Uhr, Klagenfurt) und in Nordmazedonien (Montag, 20.45 Uhr)unerlässlich. Nur mit sechs Punkten bleibt der Traum halbwegs realistisch, sich für das paneuropäische Event 2020 zu qualifizieren. Nur so bleibt auch die Arbeit von Teamchef Franco Foda nicht vollkommen zerpflückt und sein Job infrage gestellt.

So viel zur Ausgangslage, die aus ÖFB-Sicht einmal mehr keineswegs erbaulich ist. Dass sich die Welt rund um das Team oder die leidige Stadionfrage weiterdreht, steht außer Zweifel. Es läuft das übliche Fußballgeschäft nach der Saison weiter, wie immer dreht es sich um Transfers, nein: besser die anhaltenden Gerüchte dazu. und im Mittelpunkt steht einmal mehr Marko Arnautović.

London, dann Shanghai, jetzt Mailand

Es vergeht keine Transferperiode, in der der 30-jährige Wiener nicht auftaucht. Nach dem geplatzten China-Deal, der Draht nach Asien soll längst verglüht sein, wird ihm vorrangig von britischen Medien der Abschied nahegelegt. Sie sehen auf dem Weg zurück zu Inter Mailand. Denn bei West Ham sei seine Zeit nach einer durchwachsenen Saison vor dem Ende. Und nach der Transferposse mit Shanghai würden sich, schreibt „Sun“, auch die Abschiedsschmerzen in Grenzen halten.

Arnautović wies jedenfalls diese Spekulationen am Mittwoch in Klagenfurt zurück. „Ich habe einen Vertrag und bin Spieler bei West Ham. Mich hat keiner angerufen“, erklärte der 30-Jährige. Auch Bruderberater Danijel habe sich dazu nicht gemeldet. „Er wäre der Erste, der mich anrufen würde, und das war nicht der Fall.“ Folglich: Alles wieder einmal nur Spekulation. „Zeitungen nehmen sehr schnell und gern meinen Namen in den Mund, wenn es um Transfers geht. Aber ich kann mit 100 Prozent versichern, dass da nichts Konkretes dran ist.“

Der Offensivspieler war bereits 2009/10 bei Inter Mailand engagiert und gewann unter der Führung von José Mourinho das Tripel aus Meisterschaft, Cup und Champions League. Der Wiener kam jedoch nur auf drei Ligaeinsätze als Einwechselspieler, in der Champions-League spielte er nie.

Derzeit dreht sich bei Arnautović alles um die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien. „Wir müssen Punkte holen, das steht außer Frage, und wir werden diese Punkte holen“, kündigte der 79-fache ÖFB-Internationale (22 Tore) an. Zunächst einmal will er gegen Slowenien seinem Anspruch als Führungsspieler gerecht werden. „Ich werde meiner Mannschaft sagen, dass das keine leichte Nummer wird. Am Freitag, bevor wir rausgehen, werde ich jedem klarmachen, dass das ein Quali-Match ist, dass es um etwas geht und dass es nichts Schöneres gibt, als bei einer EM dabei zu sein.“

Kein Testspiel, sondern Ernstfall

Seine bisher letzte Partie bestritt der England-Legionär am 12. Mai beim 4:1 von West Ham in Watford, zum Liga-Abschluss erzielte er ein Tor. Danach hatte er zweieinhalb Wochen lang „eine schöne Zeit mit der Familie“. Trotzdem habe er im Background an sich gearbeitet – er sei fit.

Im bisher letzten Duell mit Slowenien lief es für den ÖFB-Star nach Wunsch. Im März 2018 erzielte er beim 3:0 in Klagenfurt zwei Treffer. Dieses Spiel jedoch war ein Testspiel, am Freitag wartet der Ernstfall. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2019)