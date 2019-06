EM-Qualifikation: Österreich hilft nur ein Sieg

Klagenfurt. Österreichs Fußballteam steht schon in der dritten Runde der EM-Qualifikation unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen benötigt Franco Fodas Auswahl heute gegen Slowenien (20.45 Uhr, live, ORF1) im Wörthersee-Stadion drei Punkte. Misslingt das, ist die seriöse Chance auf eine Teilnahme bei der EM2020 wohl vorzeitig verspielt.

Foda ist sich dieser brisanten Lage bewusst. Eine weitere Enttäuschung würde auch seinen Job infrage stellen. „Das Spiel hat einen gewissen Finalcharakter, es geht aber für beide Teams um sehr viel“, erklärte der Deutsche. Denn auch Slowenien war holprig gestartet, hat jedoch zwei Punkte ergattert.

Franco Foda hat keine Angst

Dass eine weitere Niederlage bei den ÖFB-Granden den Wunsch nach Veränderung forcieren würde, ist Foda klar. „Aber mit solchen Szenarien habe ich mich in meinem ganzen Leben nicht beschäftigt, weil ich von meiner Arbeit überzeugt bin“, beteuert der Deutsche. Auch stimmten den 53-Jährigen die Eindrücke der vergangenen Tage optimistisch. Der Zusammenhalt sei vorhanden, Training und Besprechungen verliefen gut. Entscheidend jedoch bleibt, was in den 90 Minuten passieren werde.

Gegen Slowenien, Nr. 63 der Fifa-Weltrangliste (Österreich ist 34.), verlangt Foda höchste Konzentration. Das Spiel durchziehen, Tempo machen, Dynamik zeigen – „nach vorn agieren“, es klang wie die übliche Beschreibung seiner Spielphilosophie. Fehlen nur noch die zündenden Ideen und Pässe.

Vor den Slowenen zeigte Foda Respekt. „Sie haben mit Iličić, Verbič und Šporar in der Offensive viel Qualität“, mit Oblak wache ein Spitzentorhüter im Strafraum. Das 3:0 im Testspiel im März 2018 gegen Slowenien hat laut Foda keine Aussagekraft. „Sie haben neue Spieler, einen anderen Trainer – spielen ein anderes System.“ (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2019)