Zurück aus der Sommerpause

Wien. LASK, Sturm Graz, St. Pölten und Hartberg haben am Montag das Training aufgenommen und damit die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Heute folgen Wolfsberg, Mattersburg, Altach und Admira, später steigen Austria (Mittwoch), Rapid (Donnerstag) sowie Salzburg und Aufsteiger Wattens (kommenden Montag) ein. Nach den letzten Trainer-Wechseln in Mattersburg und St. Pölten sind Hartberg-Coach Markus Schopp und Thomas Silberberger bei Wattens die Einzigen aller zwölf Bundesliga-Vertreter, die auch schon die Sommervorbereitung im vergangenen Jahr mitgemacht haben.

Austria und Rapid haben nach der durchwachsenen Saison ihren Kader ausgemistet. Unter Christian Ilzer haben die ausgeliehenen Uros Matic, Cristian Cuevas und Igor ebenso wie Thomas Salamon (Vertragsende) keine Zukunft im violetten Trikot. Ob der vom WAC zurückgekehrte Kevin Friesenbichler bleiben wird, ist ebenso unsicher bei Tarkan Serbest (Leihvertrag bei Kasimpasa zu Ende). Rapid verabschiedete den ausgeliehenen Rumänen Andrei Ivan nach Russland. Für Deni Alar, Mateo Barac und Ivan Mocinic muss Neo-Sportdirektor Zoran Barisic noch Abnehmer finden. Neu im Team sind mit Thorsten Schick (zuletzt YB Bern) und Taxiarchis Fountas (St. Pölten) zwei Wunschspieler von Trainer Dietmar Kühbauer. Beide wechselten ablösefrei nach Hütteldorf.

Reges Kommen und Gehen

Bei Meister Salzburg kehrt eine ganze Riege verliehener Profis zurück. Einige, wie der vergangene Saison für den HSV spielende Hwang Hee-chan oder der beim WAC starke Sekou Koita, werden unter Rose-Nachfolger Jesse Marsch ihre Chance bekommen. Andere wie Asger Sörensen, David Atanga, Luca Meisl, Mathias Honsak oder Igor werden wohl einen neuen Arbeitgeber erhalten.

Nach den Abgängen der Stammkräfte Munas Dabbur (FC Sevilla), Hannes Wolf (RB Leipzig) und Fredrik Gulbrandsen (auf Vereinssuche) hat Salzburg auf dem Transfermarkt noch nicht nachgebessert. Gekommen ist der slowenische U17-Teamstürmer Benjamin Sesko, der vorerst beim FC Liefering eingesetzt wird. Das 16-jährige Talent ist dennoch der teuerste Sommer-Transfer, der in der Bundesliga bisher getätigt wurde. Drei Millionen Euro soll Salzburg laut Medienberichten für Sesko überwiesen haben. Ein Torhüter wird nach der Verletzung von Zweier-Keeper Alexander Walke eifrig gesucht.

Ihr Trainingslager schlagen die Salzburger erneut in Bramberg am Wildkogel auf, noch nach Ligastart (27./28. Juli) wartet am 31. Juli ein Test gegen Europa-League-Sieger Chelsea. Der LASK bleibt hingegen in Linz. Beim Vizemeister kündigte Ismael an, den Kader in Hinblick auf die Europacup-Partien im Herbst „zwangsläufig breiter aufstellen“ zu wollen. Bislang sind Valentino Müller (Altach) und David Schnegg (Liefering) neu gekommen, dazu wurde Salzburg-Leihgabe Samuel Tetteh gehalten.

Der international ebenfalls fix in einer Gruppenphase stehende WAC hat bis dato mit Manuel Kuttin (zuletzt Admira) nur einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen. Sturm Graz tritt unter Nestor El Maestro in der Qualifikation an und sucht noch Abnehmer für Akteure wie Philipp Hosiner oder Emeka Eze. Der Leihvertrag von Arnel Jakupovic wird nicht verlängert. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)