Ilzer: „Ich hatte nie einen Plan B“

Mussten Sie als Trainer des WAC ernsthaft überlegen, ob Sie das Angebot der Wiener Austria annehmen?



Christian Ilzer: Nein, weil mir klar war, dass sich eine solche Chance nicht jeden Tag auftut. Ich hatte mit dem WAC eine super Saison, aber der Exit ist am Höhepunkt des Vereins passiert. Ich war mit mir im Reinen, wollte nicht während der Saison den Klub verlassen, obwohl es Angebote gab. Die Austria ist der nächste Schritt.



Der Trainerposten am Verteilerkreis gilt als Schleudersitz. Nach Peter Stögers Abgang 2013 hat die Austria in sechs Jahren sieben Trainer verbraucht. Stimmt so etwas nicht nachdenklich?

