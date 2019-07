Rapids neue Unberechenbarkeit

Wien. Nach einer schwachen Saison plant Rapid eine Versöhnungstour. Mit variablem Tempofußball hofft Trainer Dietmar Kühbauer seine Mannschaft zurück in höhere Tabellenregionen zu führen. Der Abstand auf Ligakrösus Salzburg soll kleiner werden. Kühbauer sieht seine Grün-Weißen im Branchenvergleich mit Salzburg unverändert als Underdog, jedoch mit einem Vorteil: „Wir haben das Publikum. Das müssen wir zurückgewinnen. Die Leute mitzunehmen, ist unsere größte Stärke.“

Mit im Schnitt 16.100 Zuschauern bei Heimspielen verzeichnete der diesbezügliche Liga-Erste zuletzt einen Rückgang von 14,3 Prozent. Im Vorjahr war die Heimbilanz mit sieben Siegen und fünf Niederlagen in 16 Spielen gerade noch positiv. Kühbauer, als Spieler Publikumsliebling, nun Hausikone, sehnt sich nach der Sympathie des Anhangs. „Wenn wir gut spielen, kommen die Leute. Und wenn wir einen schlechten Tag haben, helfen sie uns. Das ist dann schon eine Waffe.“

Einen Vorgeschmack, wie gefährlich Rapid den Salzburgern werden kann, wird bereits der Auftakt-Heimschlager gegen Salzburg liefern. Kühbauer glaubt, dass der Titelverteidiger nach dem personellen Aderlass erreichbarer geworden ist. „Zu sagen, dass Salzburg von Haus aus wieder Meister wird, wäre ein ganz falsches Signal für alle in dieser Liga“, sagte der Burgenländer.

Die Sommerpause verlief plangemäß. „Ich bin ganz zufrieden, weil wir wirklich Dinge verbessert haben. Das war auch notwendig. Wir sehen aber, dass wir vom körperlichen Bereich her weiter sind“, erklärte Kühbauer wenige Tage vor dem Cup-Auftakt in Allerheiligen. Fußballerisch waren schon Teile der Frühjahrssaison nach seinem Geschmack verlaufen. „Wir haben versucht, das Spiel etwas schneller zu machen. Variabel und schneller in die Spitze, weniger dieses Ballbesitzspiel, dieses Totspielen mit dem Ball. Wir haben dann zwar 30 Tore geschossen, aber trotzdem hätten wir noch 15 mehr schießen müssen.“

Ein zweites System wurde einstudiert, Kühbauer hofft Grün-Weiß damit einen Hauch Unberechenbarkeit eingeimpft zu haben. „Wir können das neue 3-5-2-System spielen, wir haben wirklich intensiv daran gearbeitet.“ Die passenden Spielformen will der Burgenländer gefunden haben, das Personalpuzzle gilt es mit Sportdirektor Zoran Barišić noch zu finalisieren. Ein Stürmer und ein Flügelspieler als Ersatz für Boli Bolingoli sollen den Kader verstärken. Kühbauer hofft noch auf den einen, günstigen Moment. „Wir haben internationale Mitbewerber und nicht die Möglichkeiten wie manch andere Klubs.“ (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)