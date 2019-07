Diana Langes-Swarovski: „Manchmal kaue ich mir sogar meine Nägel ab“

Es ist 7.30 Uhr, Sie sitzen bereits im Büro und arbeiten für Ihren Fußballklub. Wird eine Klubpräsidentin von Leidenschaft gelenkt oder ist es für Sie Business?



Diana Langes-Swarovski: Der frühe Vogel fängt den Wurm (lacht). Mein Tag ist eigentlich immer komplett voll – für meine Firma, für unseren Verein. Ich stecke all mein Herzblut und alles, was ich bin, in den Verein, das merken – denke ich – die Spieler und die Fans. Meine Aufgabengebiete beim Verein sind vielfältig, es ist mir wichtig, dass ich einen Gesamtüberblick habe. Der Aufstieg ist für mich wie ein Traum, der wahr geworden ist. 2013 bin ich Präsidentin geworden, darauf haben wir jetzt sechs Jahre lang hingearbeitet.



Schildern Sie doch diesen Traum etwas ausführlicher, bitte.



Ich wache jetzt, mehr als einen Monat nach dem Aufstieg und wenige Tage vor dem Start der Bundesliga, noch immer jeden Morgen auf und muss mich zwicken. Ob es real ist, was da gerade abgeht? Schon die Regionalliga war damals eine Herausforderung für mich, ich musste sehr viel lernen. Bei jedem Aufstieg kam immer etwas Neues für mich hinzu. Jetzt spielt unser Verein in Österreichs höchster Liga. Ich stehe mit Demut vor dieser Aufgabe.



Wie wird man Präsidentin beim Fußballklub Wattens? Für Sie ist auch sehr viel Familiengeschichte in diesem Klub verankert . . .

