Die schwarze Serie der „Blackies“

Haugesund/Graz. Sturm droht im zweiten Jahr in Folge das frühe Europacup-Aus gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Die Grazer gingen in Norwegen gegen FK Haugesund doch eher deutlich mit 0:2 unter. Damit haben die Grazer am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/live Puls 4) eine Hypothek zu tilgen. „Wir brauchen ein kleines Wunder, um weiterzukommen“, sagt Sturm-Trainer Nestor El Maestro.

Im Vorjahr waren die Grazer in der dritten Quali-Runde zur Europa League mit 0:2 und 0:5 an AEK Larnaka aus Zypern gescheitert. Diese ernüchternde Europacup-Misere setzte sich auch unter El Maestro fort: Sieben internationale Spiele ist Sturm bereits sieglos, die jüngsten fünf gingen allesamt verloren. Bei den vergangenen 17 Europacup-Auftritten gab es nur einen einzigen Sieg.

Um sich in der nächsten Runde mit FC Basel oder PSV Eindhoven (Hinspiel 2:3) messen zu dürfen, muss eine Trendwende gelingen. Dabei müssen die Schwarz-Weißen allerdings auf Fan-Unterstützung verzichten. Es steht das „Geisterspiel“ an wegen des Becherwurfs: Nur Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen in Gruppen zu je zehn Personen ins Stadion.

Balaj, eine Qualitätslösung

Der Klub reagierte zumindest, ein neuer Stürmer wurde engagiert. Der Albaner Bekim Balaj soll für mehr Torgefahr bei den Grazern sorgen. Der 28-Jährige war zuletzt beim russischen Erstligisten Achmat Grosny engagiert. In Graz unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Auf der Mittelstürmer-Position eine Qualitätslösung zu finden, von der alle überzeugt sind, ist keine einfache Übung“, sagte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl.

Sturm startet am Sonntag (17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen SKN St. Pölten in die Bundesligasaison. Balaj freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. „Sturm Graz ist ein Traditionsverein mit tollen Fans. Das mag ich.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)