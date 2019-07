Das Aufbegehren eines Aufsteigers

Innsbruck. Es ist das Spiel, auf das sich Klubpräsidentin Diana Langes-Swarovski seit 2013 so gefreut hat. Damals stieg sie bei WSG Wattens ein, sechs Jahre später spielt ihr Klub in der Fußballbundesliga, und der Auftaktgegner ist heute Austria Wien. Im ersten Oberhausspiel seit 1971 kokettiert der Aufsteiger als WSG Tirol mit einer kleinen Überraschung. „Für uns ist ein Traum wahr geworden, ich muss mich jeden Morgen noch zwicken“, sagte Langes-Swarovski.

Trainer Thomas Silberberger will mit dem Aufsteiger reüssieren. Er ist auch seit 2013 bei der WSG, die Heimspiele vorerst auf dem Innsbrucker Tivoli austragen muss. Das eigene Stadion ist zu klein, Pläne für eine 6000 Zuschauer fassende Arena werden geschmiedet. Silberberger setzt auf Euphorie und en gros auf denselben Kader wie vergangene Saison.

Die Tiroler nehmen die Rolle des Außenseiters an, man wolle „überraschen, sich nicht verstecken“. Dass es gleich gegen Austria gehe, sei ideal. „Das ist ein guter Stresstest, weil es ein Kaltstart ist. Ich hätte mir sogar Rapid gewünscht, weil das in Österreich weiterhin der Verein schlechthin ist.“ Seine Marschroute ist klar abgesteckt; der 46-jährige Exprofi sagt, der Klassenerhalt allein sei nicht das Ziel, sondern der „bestmögliche Erfolg“. Das wäre der Einzug in das Obere Play-off.

Die Stöger-Euphorie

Austria und Wattens treffen in der höchsten Spielklasse zum siebenten Mal aufeinander. Die Wiener gewannen bisher fünf Duelle, die Tiroler eines am 7. November 1970 mit einem 3:2-Heimsieg.

Austria stellte sich jedenfalls auf einen gut strukturierten Gegner ein. Die Favoritner wollen den durch die Verpflichtung von Sportvorstand Peter Stöger entstandenen Elan mitnehmen. Christian Ilzer steht in seinem ersten Liga-Spiel als Austria-Coach vor einer Herausforderung, der Steirer jedoch beteuert, sein Team in den vergangenen fünf Wochen auf Kurs gebracht zu haben. Er sah Violett „absolut bereit für das Spiel“. Der von Wolfsberg geholte Coach hat mit dem Antritt beim Aufsteiger und dem darauf folgenden Heimspiel gegen den Lask keine leichte Auslosung zum Start. „Ich habe mir oft Gedanken gemacht, was der Wunsch wäre. Aber es bringt nichts, man muss Gegner so nehmen, wie sie kommen.“

Hinter der Torlinie drehte sich in Favoriten zuletzt alles nur um die Personalie Peter Stöger. Sportdirektor Ralf Muhr sieht der Zusammenarbeit mit dem Sport-Vorstand mit Freude entgegen. Neben Stöger wird mit dem Deutschen Alexander Bade ab 1. August noch ein weiterer Mann im sportlichen Bereich arbeiten. Das Trio will in der kommenden Woche Details besprechen. „Es gibt genug zu tun. Es war nie der Plan, dass ich die gesamte sportliche Abteilung führe mit Young Violets, Kampfmannschaft und der Akademie.“

Auf dem Transfermarkt will sich Austria bis 2. September noch umsehen. Erik Palmer-Brown, 22, soll von Manchester City ausgeliehen werden. Der zuletzt an NAC Breda verliehene Amerikaner könnte die Innenverteidigung verstärken. Maudo Jarjué ist schon da, seine Freigabe ebenso. Der Verteidiger aus Guinea-Bissau ist gegen Wattens dabei. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)