Ilzer: „Wir haben die Partie verbockt“

Wien. Bei Austria herrscht schon nach der ersten Bundesligarunde wieder Katerstimmung. Trainer Christian Ilzer hatte bereits nach den ersten 90 Minuten gehörig Erklärungsbedarf, weil die gezeigte Leistung der Violetten beim 1:3 gegen Aufsteiger WSG Tirol derart irritierte. Ilzer sagte, dass man die „Partie verbockt“ habe. Die Wortwahl war jedenfalls neu, ihre Bedeutungsleere jedoch vollkommen deckungsgleich mit seinen Vorgängern der vergangenen Jahre.

Dass Ballbesitz in der Gegenwart keine Spiele mehr entscheidet, ist hinlänglich bekannt. Austrias 70 Prozent sind folglich ein klares Indiz dafür, dass Ideen und Pässe fehlten, viel zu wenig Bewegung im Spiel war und die wenigen Laufwege sich noch nicht bei jedem herumgesprochen hatten. Die „Veilchen“ agierten harmlos, sehr zur Freude von WSG-Präsidentin Diana Langes-Swarovski, die jeden Treffer lautstark feierte.

„Wir sind von Anfang an nie reingekommen, waren viel zu inaktiv, zu passiv. Wir haben zu viele Konter zugelassen.“ Ilzer fand der Gründe sonder Zahl, auch das Spiel mit dem Ball bekrittelte der ehemalige WAC-Coach, der mit Ebner, Jeggo, Grünwald und Serbest allerdings auch eine eher defensive Mittelfeldraute aufgeboten hatte. Und deren „Ballgeschiebe“ führte nur dazu, dass der Gegner zusehends stärker wurde und an den Sieg im ersten Oberhaus-Spiel seit 1971 zu glauben begann. „Wir müssen uns zwingen, die Bälle viel schneller in die Spitze zu spielen“, stellte Ilzer klar. Was in der Vorbereitung noch vielversprechend aussah, entpuppte sich gegen einen der wohl schwächsten Vereine der Bundesliga doch als vollkommen ungenügend.

Nicht nur auf Ilzer wartet daher viel Arbeit, sondern auch auf Sport-Vorstand Peter Stöger. Dass Sax, Turgeman, Schoissengeyr, Borkovic oder Martschinko fehlten, darf einfach keine Ausrede darstellen. „Genau diese Mannschaft muss reichen, um hier zu gewinnen“, betonte Finanz-Vorstand Markus Kraetschmer. Diese Rückkehr auf den harten Boden der Realität sei bitter. Ob weitere Transfers folgen, bleibt abzuwarten. Vorerst stehen ohnehin „Aufräumarbeiten“ in Favoriten auf dem Programm. (fin)





Tirol – Austria 3:1 (1:0). Tore: Serbest (34., ET), Walch (59.), Buchacher (64.); Grünwald (68.).

Admira – WAC 0:3 (0:1). Südstadt, 1900, SR Ciochirca. Tore: Weissman (43., 55.) Niangbo (76.).

Rapid – Salzburg 0:2.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)