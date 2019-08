Aushängeschild im Wienerwald

Wien. Österreichs Frauen-Bundesliga hat einen Superstar. Als solcher wurde Nina Burger nach dem historischen ersten EM-Treffer 2017 von ihren Kolleginnen ebenso wie bei ihrem Abschied aus dem Nationalteam im vergangenen April besungen. Nach vier Jahren in Deutschland schnürt die ÖFB-Rekordspielerin und -Schützin in der neuen Saison wieder für Stammverein Neulengbach die Schuhe. Mit den Niederösterreicherinnen gewann sie in den zehn Jahren zuvor neun Meistertitel und sieben Cupsiege. Zum Auftakt der neuen Saison geht es am Sonntag (15 Uhr, live, ORF Sport+) gegen Vizemeister Sturm Graz. Das nationale Aushängeschild heißt inzwischen jedoch St. Pölten: Die SKN-Frauen greifen nach dem sechsten Double in Folge.

