Nigeria: Afrikanisches Spiel mit deutscher Disziplin

Schwechat. Es war ein Hauch von WM-Flair, das über Schwechat zog. Denn mit Nigeria stand trotz Unwetters ein WM-Starter auf dem Rasen, unterlag Tschechien jedoch ohne große Gegenwehr mit 0:1 (Tor: Kalas, 25.). Dass die Mannschaft des Deutschen Gernot Rohr, einst kurz bei Salzburg, trotz voller Besetzung mit maximalem Einsatz zu Werke ziehen würde, war ohnehin zu bezweifeln.

Denn so kurz vor dem Turnier galt es zwar sich einzuspielen, jedoch Risken zu minimieren. Speziell bei afrikanischen Mannschaften zählen Zusammenhalt, Organisation, geregelter Ablauf – und kollektive Unterhaltung. Rohr sagte der "Presse": "Das Ergebnis ist egal. In zehn Tagen sind wir fit. Dann startet die WM gegen Kroatien."

Star der Super Eagles, die dreimal ein WM-Achtelfinale erreicht und dreimal die Afrikameisterschaft gewinnen konnten, ist Ex-Chelsea-Spieler John Obi Mikel. Seit 2005 spielt er im Nationalteam und hat eigentlich nur Tiefen erlebt. Bei der WM 2014 in Brasilien kam es sogar zum Eklat: Streitigkeiten, die soweit gingen, dass sich manche Spieler an die Gurgel gingen. Prämienstreit mit Verband, Trainingsboykott, verpasste Charterflüge. Seit August 2016 ist das aber alles vergessen, erzählt der Legionär von Tianjin Teda. „Dann kam Gernot Rohr. Er hat alles umgekrempelt.“

Nur noch Mikel, Victor Moses, Ahmed Musa, Ogenyi Onazi und Kenneth Omeruo sind vom letzten WM-Team dabei, diese Transformation verlief auch nicht gänzlich schmerzfrei. Nigeria, ein Land mit 175 Millionen Einwohnern, verpasste den Afrika Cup.

255 Mio. Euro mit einem Trikot

Rohr, der Wert auf Details und Ordnung legt, hat die Spieler den Begriff „Disziplin“ neu gelehrt. Pünktlichkeit, Einsatz und Ehrgeiz im Training, keine unkoordinierten Solo-Vorstellungen, Teamgefüge, in Afrika ist das eine Seltenheit, sagt Obi Mikel. Es soll sich aber lohnen bei der WM in Russland. Dass in Gruppe D mit Argentinien, Kroatien und Island ziemlich schwere Vorrundengegner auf den Olympiasieger von 1996 warten, erschwert die Aufgabe. In Bad Tatzmannsdorf wollte Rohr jedenfalls die nötige Ruhe dafür finden.

Für Aufsehen hat Nigeria schon vor dem WM-Start gesorgt. Die Trikots sind ein Renner, das Zackenmuster in leuchtendem Grün mit Weiß und Schwarz ist ein Verkaufsschlager. Vergangenen Donnerstag wurde es um 9 Uhr erstmals angeboten. Zwei Minuten später war es im Online-Store von Hersteller Nike ausverkauft. Gleiches galt für die Trainingsanzüge.

Laut Verband gab es drei Millionen Bestellungen. Ein Shirt kostet 85 Euro, der Umsatz beläuft sich also auf 255 Millionen Euro. Ein kurioser Vergleich: Das WM-Trikot Deutschlands, inklusive der Version mit dem vierten Stern, wurde 3,1 Millionen Mal verkauft.

Das Vintage-Design erinnert an die erste WM-Teilnahme 1994. In Russland ist Nigeria zum sechsten Mal bei einer WM – und lebt mit Afrika seinen Traum. Nur der erste Titel wird wohl erneut nicht gelingen. Daran ändert selbst die härteste Disziplin nichts. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)