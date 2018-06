Kolumbien: Den Zauber von 2014 beschwören

Bogotá/Wien. Sogar für die Fifa war 2014 das „Jahr von James Rodríguez“. Rechtzeitig vor der WM in Russland rief der Weltverband mit einem auf Twitter geposteten Video den kometenhaften Aufstieg des kolumbianischen Offensivspielers bei der Endrunde vor vier Jahren noch einmal in Erinnerung. James David Rodríguez Rubio, auf dem Trikot kurz „James“, damals 22 Jahre jung und bei AS Monaco unter Vertrag, verzauberte in Brasilien die Fans mit Dribblings, Toren und Jubeltänzchen.

James führte Kolumbien mit sechs Treffern bis ins Viertelfinale (1:2 gegen Brasilien) – das beste WM-Resultat der Cafeteros – und sicherte sich den goldenen Schuh des besten Torschützen. Unvergessen sein Volleytreffer im Achtelfinale gegen Uruguay, als er einen Pass außerhalb des Strafraums mit dem Rücken zum Tor mit der Brust annahm und den Ball aus der Drehung mit seinem starken linken Fuß über den Torhüter unter die Latte jagte. Es wurde zurecht zum Tor der WM, später zum Tor des Jahres gewählt.

Kein Platz im „weißen Ballett“

Vier Jahre danach kehrt James als weltbekannter Star in Russland auf die WM-Bühne zurück. Dazwischen liegt eine harte Landung auf dem Boden der Realität nach dem Hoch der WM 2014. Mit der Vertragsunterschrift bei Real Madrid (Ablöse 76 Millionen Euro) nach dem Turnier erfüllte sich ein Traum, doch schon damals gab es Unkenrufe, dass für den Klub vor allem die große Fanbasis von James in den sozialen Medien (aktuell 86 Millionen Follower auf Facebook, Twitter und Instagram) den Ausschlag für die Verpflichtung gegeben haben soll. Im ersten Jahr unter Carlo Ancelotti war James gesetzt, unter den Nachfolgern Rafael Benítez und Zinédine Zidane, sein großes Idol als Kind, fand sich aber für den Freigeist im „weißen Ballett“ kein Platz mehr.

Nach drei Jahren und 111 Einsätzen verabschiedete sich James vergangenen Sommer frustriert von Real Madrid und ging leihweise zu Bayern München. Zuvor hatten sich zu den sportlichen auch private Probleme gesellt. Dem Profi aus Cucuta, der mit der Schwester von Nationaltorhüter David Ospina eine Tochter (Salomé, 5) hat, wurde eine Affäre nachgesagt, inzwischen ist das Paar geschieden – auch weil Daniela Ospina den Umzug nach Deutschland nicht mitmachen wollte.

In München hoffte James unter Ancelotti zu alter Stärke zu finden, allein der Italiener blieb nur wenige Monate im Amt. Doch Jupp Heynckes verstand es ebenso, dem Instinktfußballer wieder jenes Selbstvertrauen zu geben, um sein Spiel auf dem Rasen zu zeigen: große technische Finesse und Übersicht, gepaart mit viel Gefühl und Kraft im linken Fuß.

Vier Jahre Erfahrung mehr

Kolumbien qualifizierte sich als Südamerika-Vierter, das WM-Aufgebot von José Pékerman führt James gemeinsam mit Kapitän Radamel Falcao an. Der 26-Jährige hält bei insgesamt 21 Treffern in 62 Spielen und liegt damit noch knapp hinter seinem sechs Jahre älteren Landsmann (29). Während diese Bestmarke lediglich eine Frage der Zeit scheint, dürfte der Länderspielrekord des legendären Carlos Valderrama (111 Einsätze) außer Reichweite bleiben. „James ist ein Spieler, wie es nur ganz wenige auf der Welt gibt“, schwärmte Pékerman, dessen Team heuer Frankreich 3:2 besiegte, in den letzten Tests gegen Australien und Ägypten aber nur 0:0 spielte.

Neutrale Beobachter mag die Gruppe H mit Kolumbien, Polen, Senegal und Japan wenig begeistern, dafür verspricht sie Ausgeglichenheit. Der Erfolg von 2014 lässt Kolumbien träumen. „Wenn man etwas Großartiges erreicht hat, will man natürlich mehr. Vielleicht schaffen wir diesmal das Halb- oder sogar das Finale“, erklärte James. „Wir haben jetzt vier Jahre mehr Erfahrung als damals.“ Die große Stärke der Mannschaft liege im Zusammenhalt. „Bei der letzten WM haben wir gezeigt, was als Team möglich ist. Das wollen wir jetzt in Russland bestätigen.“

