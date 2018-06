Das englische Starensemble der Belgier

Wien. Um in den Genuss richtiger Schlagerspiele zu kommen, muss man sich bei dieser WM bis zur K.o.-Phase gedulden. Davor stehen nur zwei Partien auf dem Programm, die diesen Namen auch verdienen: In Gruppe B trifft Portugal auf Spanien und in Gruppe G bekommt es England mit Belgien zu tun (28. Juni, 20 Uhr).

Während die Engländer noch rätseln, wie man die beachtlichen Erfolge des Vorjahres (U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister) in den Erwachsenenbereich transferieren kann und ob sich in Russland der drittjüngste Kader dieser WM nicht doch rächen wird, ist Belgien schon mehrere Schritte voraus. Genk, Anderlecht, Lüttich und Ajax Amsterdam brachten schon vor rund zehn Jahren beinahe am Fließband belgische Talente hervor, die besten zog es in die Premier League, wo sie bei den absoluten Topklubs zu Leistungsträgern gereift sind. Diese hochtalentierte Generation wird seit Jahren als Geheimfavorit bei Endrunden gehandelt, nun aber ist sie im besten Alter, hat mehr Erfahrung und Selbstvertrauen denn je. „Wir werden hinfahren und versuchen, Weltmeister zu werden“, erklärte Kapitän Eden Hazard. Und Englands Teamchef Gareth Southgate stellte im „kicker“ fest: „Diese Spielergeneration der Belgier ist außergewöhnlich. Ich wette, jetzt kommt ihre Zeit zu liefern.“

Es könnten also die Stars der Großklubs aus Manchester und London sein, die zum Abschluss der Gruppenphase die junge englischen Nationalmannschaft in die Schranken weisen. Denn während ihre englischen Teamkollegen dort meist nur die zweite Geige spielten, haben Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) und Romelu Lukaku (Manchester United) ihre Klubs in den vergangenen Jahren zu Titeln geschossen.

De Bruyne agierte in der vergangenen Saison am beeindruckendsten. Von Pep Guardiola zu Manchester City gelotst, war der 26-Jährige die Schlüsselfigur beim Gewinn der Meisterschaft. Guardiola beorderte den Angreifer zurück ins Mittelfeld, machte ihn zum Ballverteiler und zum besten Vorbereiter (16 Assists) der abgelaufenen Premier-League-Saison. Tatsächlich stehen De Bruyne, Hazard oder Lukaku symbolisch für jene Legionäre, die auf der Insel den Ton angeben und verhindern, dass sich junge Engländer bei den Topklubs durchsetzen. Ein Dilemma, denn die hohen Gehälter der Premier League nehmen talentierten Engländern den Anreiz, sich wie früher im Ausland zu beweisen. Das kritisierte nicht zuletzt Teamchef Southgate.

In Russland stehen nun aber die belgischen Stars unter Druck. Bei der WM 2014 und der EM 2016 war jeweils schon im Viertelfinale Endstation. Das Aus 2016 gegen Wales kostete Marc Wilmots den Job, derzeit hat der 44-jährige Spanier Roberto Martinez, zuvor Coach des FC Everton, das Sagen. An seiner Seite weiß er niemand Geringeren als Thierry Henry, der französischen Welt- und Europameister gibt den Co-Trainer. „Er weiß, wie man auf internationalem Level Triumphe erreicht“, meinte Martinez, der es mit Henry geschafft hat, einen Kader voller Einzelkönner zu einer schlagkräftigen Mannschaft zu formen.

Die Serie der „roten Teufel“

Seine Startelf hat er jedenfalls gefunden. Ein 3-4-2-1 mit Thibaut Courtois (Chelsea) als Rückhalt, einer Dreierkette mit Vincent Kompany (Man City) und Tottenhams Innenverteidiger-Duo Toby Alderweireld/Jan Vertonghen. Davor sind Axel Witsel (Tianjin Quanjian, zuvor Zenit St. Petersburg) und De Bruyne gesetzt, die Außenbahnen bearbeiten Thomas Meunier (Paris St. Germain) und Yannick Carrasco, der nach China abgewanderte Atlético-Star. Das Sturmtrio besteht aus Hazard, Lukaku und Dries Mertens (Napoli).

Kein Platz in diesem Starensemble ist für Marouane Fellaini (Manchester United), Barcelona-Verteidiger Thomas Vermaelen, Dortmunds Michy Batshuayi oder den einst als Supertalent gehandelten Adnan Januzaj (Real Sociedad). Ein Mann wie Radja Nainggolan, Champions-League-Halbfinalist mit AS Roma, wurde überhaupt zuhause gelassen.

Die letzte Niederlage hat Belgien im September 2016 kassiert, ein 0:2 gegen Spanien, danach folgten 19 Partien ohne Niederlage. Eine Serie, mit der sich die „roten Teufel“ als erstes europäische Team für die WM qualifiziert haben und die Belgien auf Platz drei der Fifa-Weltrangliste katapultiert hat. Zuletzt wurden die WM-Teilnehmer Ägypten (3:0) und Costa Rica (4:1) abgefertigt. Gegen Costa Rica humpelte Hazard verletzt vom Rasen, am Dienstag gab es allerdings Entwarnung: Der Kapitän wird für das WM-Auftaktspiel am Montag gegen Panama fit sein.

Auf einen Blick Belgien und England gelten in Gruppe G als Favoriten für den Aufstieg. Während Belgiens goldene Generation mit zahlreichen Premier-League-Leistungsträgern seit Jahren als Geheimfavorit gehandelt wird, stellt England einen der jüngsten WM-Kader. Tunesien und Panama wollen überraschen.

