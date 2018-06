Das vermeintlich schlechteste Auftaktspiel

Moskau/Wien. Es ist ein Trugschluss zu glauben, bei einer Fußball-WM wären die besten Nationalmannschaften der Welt am Start. Die 32 Teilnehmer resultieren aus den Quotenplätzen der sechs Kontinentalverbände, um den Verteilungsschlüssel wird in regelmäßigen Abständen gestritten. So hat es jedenfalls auch Saudi-Arabien, die Nummer 67 der Fifa-Weltrangliste, aber zugleich die Nummer fünf in Asien, zur WM geschafft. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren und dank einer Qualifikation, in der immerhin ein Sieg über Japan gelang.

Weil der Gastgeber bei einer WM nicht fehlen darf, ist mit Russland die Nummer 70 des Fifa-Rankings mit von der Partie. Seit der WM 2006 in Deutschland bestreitet der Gastgeber die Eröffnungspartie, und so kommt es, dass heute mit Russland und Saudi-Arabien die am Papier schlechtesten Teams dieser WM aufeinandertreffen. Gespielt wird um 17 Uhr im Moskauer Luschniki-Stadion (live im WM-Ticker). Dort, wo am 15. Juli auch der Weltmeister gekrönt wird.

Die Russen sind aber alles andere denn WM-reif, das hat nicht zuletzt die Darbietung beim 0:1 gegen Österreich in Innsbruck gezeigt. Das Team des ehemaligen Tirol-Torhüters Stanislaw Tschertschessow hat es nicht geschafft, einen einzigen Torschuss abzugeben. Nicht wenige prophezeien der Sbornaja ein sang- und klangloses Aus. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin, der sich im Stadion blicken lassen wird, hat zuletzt leisere Töne angeschlagen. Vom Minimalziel Halbfinale wie vor ein, zwei Jahren war schon länger nichts mehr zu hören.

Will man zumindest die Chance auf das Achtelfinale wahren, braucht die Truppe von Tschertschessow, der drei Meistertitel mit Innsbruck feiern konnte, heute unbedingt einen Erfolg. Doch angesichts von zuletzt sieben Partien in Folge ohne Sieg und einem miserablen Torverhältnis von 6:1 scheint ein solcher selbst gegen Saudi-Arabien, das als erstes asiatisches Team ein WM-Eröffnungsspiel bestreiten wird, wie eine Mammutaufgabe.

Ein Erfolgscoach für die Saudis

Die Saudis haben zwar keine namhaften Profis in ihren Reihen, ihr Kader ist wie der russische mit im Schnitt knapp 29 Jahren auch einer der ältesten des Turniers. Mit Fahad Al-Muwallad (Levante), Yahya Al-Shehri (Leganes) und Salem Al-Dawsari (Villarreal) können sie immerhin auf drei Spanien-Legionäre zurückgreifen. Auch Juan Antonio Pizzi könnte zum Trumpf an der Seitenlinie werden. Der Coach, einer von fünf argentinischen Teamchefs bei dieser WM, hat 2016 mit Chile die Copa America gewonnen, wurde nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation entlassen und heuerte in Saudi-Arabien an. Die Qualifikation für Russland hatte zu diesem Zeitpunkt Bert van Marwijk bereits fixiert, doch die saudische Verbandsspitze konnte sich mit dem Niederländer über keinen neuen Vertrag einigen.

Angesichts der weiteren Gruppengegner Ägypten und Uruguay steht auch Saudi-Arabien vor einem Pflichtsieg. Alleine Mohamed Salah (Ägypten) und Luis Suarez (Uruguay) werden die saudische wie die russische Abwehr vor beträchtliche Probleme stellen. Das wenig attraktive Eröffnungsspiel birgt also zumindest eine Vorentscheidung. Vor allem Russland, das nach Südafrika 2010 keinesfalls als der erst zweite WM-Gastgeber in die Geschichte eingehen will, der es nicht über die Vorrunde hinausgeschafft hat, steht unter Druck.

Der lange Dopingschatten

In Brasilien 2014 war Gruppenplatz drei das Höchste der Gefühle. Die Russen mussten sich gegen Algerien und Südkorea jeweils mit einem 1:1 begnügen und unterlagen Belgien mit 0:1 – und das, obwohl Medienberichten zufolge russische Spieler sogar gedopt gewesen sein sollen. Grigori Rodtschenkow, der ehemalige Direktor des Moskauer Anti-Doping-Zentrums, der sich als Whistleblower in die USA abgesetzt hat, erklärte, dass im Zuge des russischen Staatsdopings auch Tests von Fußballern verschleiert worden waren. Ein aktueller Nationalspieler sei darunter, Rodtschenkow teilte aber keinen Namen mit oder ob dieser Spieler es in den 23-Mann-Kader für die Heim-WM geschafft hat.

ERÖFFNUNGSSPIELE Gastgeber Russland und Saudi-Arabien bestreiten heute im Moskauer Luschniki-Stadion (17 Uhr, ORF eins) das Eröffnungsspiel der WM 2018. Die Auftaktpartien der vergangenen Endrunden: 12.6.2014, São Paulo: Brasilien – Kroatien 3:1, 11.6.2010, Johannesburg: Südafrika – Mexiko 1:1. 9.6.2006, München: Deutschland – Costa Rica 4:2. 31.5.2002, Seoul: Frankreich – Senegal 0:1. 10.6.1998, St. Denis: Brasilien – Schottland 2:1. 17.6.1994, Chicago: Deutschland – Bolivien 1:0. 8.6.1990, Mailand: Argentinien – Kamerun 0:1. 31.5.1986, Mexiko-Stadt: Bulgarien – Italien 1:1.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2018)