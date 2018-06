Andreas Herzog: „Ich fange nicht bei irgendeinem Klub an“

Wien. Es waren endlich wieder gute Nachrichten, die den US-Fußballverband am Mittwoch erreichten. Bei der Wahl zum Ausrichter der 23. Weltmeisterschaft setzte sich die Bewerbung „United 2026“ bestehend aus den USA, Kanada und Mexiko mit 134:65 Stimmen deutlich gegen jene Marokkos durch. Es ist ein Hoffnungsschimmer am amerikanischen Horizont, nachdem die US-Auswahl in der Qualifikation für Russland gescheitert ist und erstmals seit 1986 nicht an einer WM-Endrunde teilnimmt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2018)