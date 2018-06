Hans Krankl: "Córdoba wird nie sterben"

Der 3:2-Sieg gegen Deutschland bei der WM 1978 jährt sich zum 40. Mal. Warum gilt das dem österreichischen Fußball als Heldentat? Es ging doch in Wahrheit um nichts mehr.



Hans Krankl: Für die Deutschen schon. Wenn sie uns hoch geschlagen hätten, wären sie ins kleine Finale gekommen. Wir hatten unsere Endplatzierung, waren Siebenter. Egal, wie die Partie ausgegangen wäre, das stimmt. Der Gag war aber der: Journalisten waren daran schuld, dass wir so anzaaht und gewonnen haben. Man sagte: „Die schlogn, sie putzen euch.“ In der „Bild“-Zeitung gab es eine Gegenüberstellung, 11:0. Also jeder Deutsche sei besser gewesen als wir. Das ging nicht.



Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Tor...



...welches Tor? (lacht)

("Die Presse am Sonntag", Printausgabe vom 17.06.2018)