Kroatien: "Sie gibt unserem Selbstvertrauen einen Schub"

Glanzvoll war der Auftaktsieg nicht. Mit einem 2:0 gegen Nigeria hat Kroatien in Gruppe D der Fußball-WM in Russland aber den Druck auf Favorit Argentinien erhöht. Am Donnerstag kommt es in Nischni Nowgorod zum direkten Duell der beiden Aufstiegsfavoriten.

Die Kroaten dürfen sich nach ihrem disziplinierten Auftritt gegen schwache Nigerianer berechtigte Hoffnungen machen, auch die Argentinier vor ernsthafte Probleme zu stellen. "Sie haben Qualität, aber dieser Sieg wird unserem Selbstvertrauen einen Schub geben", sagte Kroatiens Kapitän Luka Modric, der im Auftaktspiel in einer etwas defensiveren Rolle als Spielmacher glänzte.

Im Gegensatz zu Argentiniens Superstar Lionel Messi beim 1:1 gegen Island verwertete Modric auch seinen Elfmeter. "Ich hoffe, wir können ein gutes Spiel gegen sie machen", sagte der 32-Jährige von Real Madrid über die Argentinier. "Sie müssen nach ihrem ersten Ergebnis, das sie niemals erwartet hätten, auf Sieg spielen."

Kroatien befindet sich im Aufstiegsrennen in einer guten Position. Dennoch gab es Kritik an der kontrollierten Spielweise. Modric' Elfmeter zum 2:0 war der erste kroatische Schuss aufs Tor (71.), der Führungstreffer war nach einem Corner aus einem Eigentor resultiert. Teamchef Zlatko Dalic wollte sich die Stimmung dadurch nicht vermiesen lassen. "Ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg", betonte der 51-Jährige. "Eckbälle und Elfmeter sind Teil des Spiels."

Immerhin brachen die Kroaten eine negative Tradition: Seit ihrem dritten WM-Rang 1998 hatten sie alle ihre Auftaktspiele verloren. Die Vergleiche mit dem damaligen Team kann selbst der Torschützenkönig des Turniers in Frankreich nicht mehr hören. "Hört mir auf mit 1998, das ist 20 Jahre her", sagte Davor Suker, mittlerweile Kroatiens Verbandspräsident, auf eine Wiederholung des Coups angesprochen.

Der frühere Weltklasse-Stürmer will die Erwartungen trotz des Auftaktsieges nicht überbordend werden lassen. "Manche reden jetzt schon vom Halbfinale", kritisierte Suker. "Aber wir müssen Schritt für Schritt gehen. Schon zu diesem Zeitpunkt vom Halbfinale zu reden, das macht nicht einmal Deutschland. Und die haben es zuletzt immer bis dorthin geschafft."

Die Erwartungen der Nigerianer sind ohnehin geringer. Ihre Hoffnungen auf einen Achtelfinal-Einzug wie 2014 haben die Westafrikaner aber noch nicht aufgegeben. "Wir werden weiter fröhlich bleiben", versprach Teamchef Gernot Rohr trotz einer über weite Strecken enttäuschenden Darbietung seiner unerfahrenen Mannschaft. "Nichts ist verloren. Alles ist in unserer Hand."

Gegen Island muss am Freitag allerdings eine gehörige Leistungssteigerung her. "Wir haben das jüngste Team der Welt bei dieser WM, lasst sie daraus lernen", sagte der Deutsch-Franzose Rohr.