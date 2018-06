Stürmerstar Salah trägt Ägyptens letzte Hoffnung

Sankt Petersburg. Ägyptens Auftaktniederlage sah Mohamed Salah nur von der Bank aus, jetzt ist der Liverpool-Star bereit für seinen ersten WM-Einsatz. Der 26-Jährige absolvierte am Wochenende erstmals das komplette Training mit der Mannschaft und wird heute gegen Russland zum Einsatz kommen. Wie fit er nach seiner im Champions-League-Finale erlittenen Bänderverletzung in der Schulter ist, bleibt fraglich. Ägypten jedenfalls hofft auf Salah, der 71 Prozent aller Tore in der WM-Qualifikation erzielt hat.

Ihren Star in Form haben die „Pharaonen“ dringend nötig, denn gegen Uruguay präsentierte sich die Mannschaft von Hector Cuper in der Offensive ideen- und zahnlos. „Wenn man sich ihre Spiele mit und ohne Salah anschaut, da ist ein Unterschied“, sagte Russlands Mittelfeldspieler Alexej Mirantschuk. „Er ist ein guter Spieler, der dem Spiel seiner Mannschaft den Stempel aufdrückt.“ Insbesondere Salahs Tempo könnte für die gealterte russische Abwehr zur Herausforderung werden, Teamchef Stanislaw Tschertschessow wollte dem Liverpool-Star nicht zu viel Bedeutung zumessen. „Natürlich ist Salah der Beste von ihnen. Aber wir spielen nicht nur gegen einen Spieler“, sagte der ehemalige Betreuer von Wacker Innsbruck, der auf den am Oberschenkel verletzten Spielmacher Alan Dsagojew verzichten muss.

Im Gegensatz zum mühelosen 5:0-Kantersieg – der höchste Auftaktsieg seit der WM 1984 – gegen die völlig überforderte Mannschaft von Saudiarabien erwartet Russland gegen Ägypten sicher mehr Gegenwehr. „Es geht wieder bei null los. Wir sind bereit und werden erfolgreich sein“, betonte Tschertschessow. Mit einem weiteren Sieg wäre dem WM-Gastgeber das Achtelfinale wohl sicher.

