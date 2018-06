Flugzeug mit saudischer Mannschaft an Bord geriet in Brand

Die Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens hat auf dem Weg zum zweiten Gruppenspiel in Rostow einen Schockmoment erlebt. Auf dem Flug von St. Petersburg nach Rostow, wo das Team am Mittwoch auf Uruguay trifft, kam es zu einem Brand an einem Flügel des Flugzeugs. In den sozialen Medien kursierten Videos des Zwischenfalls. Wie der nationale Verband auf Twitter mitteilte, ist die Mannschaft sicher angekommen.

Es handelte sich um einen Flieger der russischen Rossiya Airline. Die Fluglinie gab an, dass der Brand wahrscheinlich durch einen Vogel verursacht wurde.

(APA/Red.)