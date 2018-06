Island richtet Genesungswünsche an nigerianischen Torwart

Eine nette Geste kam am Dienstag von der isländischen Nationalmannschaft. Vier Tage vor dem Spiel gegen Nigeria wünschte das Team dem erkrankten nigerianischen Torwart Carl Ikeme gute Besserung.

Der isländische Stürmer Jon Dadi Bodvarsson postete auf Twitter ein Bild von seiner Mannschaft. Sie halten darauf eine Dress mit der Rückennummer eins und dem Namen Ikeme hoch. Gemeint ist der nigerianische Torwart Carl Ikeme. Er ist seit einem Jahr an Leukämie erkrankt und kann deshalb nicht an der WM teilnehmen. Unter das Foto schrieb der Stürmer: "Wir alle in der isländischen Fußballnationalmannschaft sind bei dir, Carl Ikeme."

All of us in @footballiceland are with you @Carl_Ikeme 👊🏻❤️ pic.twitter.com/LMy4fumDj5