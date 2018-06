Ein glanzloser 1:0-Sieg bringt Uruguay ins Achtelfinale

Rostow. Uruguay hat seine Pflicht getan. Aber nicht mehr. Die Lateinamerikaner feierten am Mittwoch einen glanzlosen 1:0-Sieg gegen Saudi-Arabien. Die Entscheidung fiel schon in Minute 23, als Uruguays Stürmerstar Luis Suárez einen schweren Patzer des saudischen Torhüters ausnützte. Damit sind die großen Entscheidungen in Gruppe A nach zwei Spieltagen gefallen: Uruguay steht wie Gastgeber Russland im Achtelfinale. Saudi-Arabien und Ägypten werden nach der Gruppenphase die Heimreise antreten.

Dabei schlugen sich die Saudis deutlich besser als noch zum WM-Auftakt gegen Russland. Das 0:5-Debakel von damals schienen sie genauso verdaut zu haben wie den Zwischenfall beim Landeanflug auf den gestrigen Spielort Rostow. Ein Triebwerk des Flugzeugs hatte Feuer gefangen. Eine harte Landung setzte es im sportlichen Sinn trotzdem. Denn Saudi-Arabien hat ein Torhüter-Problem. Zwar sollte Oliver Kahn die Schlussmänner der „grünen Falken“ WM-fit machen. Aber das ist eher nicht gelungen. Auch der Wechsel des Schlussmanns half nichts. Bei der Pleite gegen Russland stand noch Abdullah al-Majuf im Tor. Diesmal patzte Mohammed Al-Owais.

Nach einem Eckball verirrte sich die neue Nummer eins im Strafraum, segelte am Ball vorbei, den Luis Suárez anschließend ins leere Tor schob. Es war gleichsam ein Geschenk zum großen Jubiläum des Barca-Stars: Zum 100. Mal stürmte Suárez gestern für Uruguay. „La Celeste“ beschränkte sich fortan darauf, das 1:0 zu verwalten. Das Offensivspiel wirkte ideenlos. Man wird sich steigern müssen. Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Russland und im Achtelfinale wartet wohl entweder Europameister Portugal oder Spanien.

