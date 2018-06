Dänemark gegen Australien: Der Pechvogel dieser WM

Gibt es einen Spieler bei dieser WM, der den Videobeweis verfluchen wird, ist es wohl Yussuf Poulsen. Der dänische Stürmer hat in seinen bisherigen zwei WM-Partien jeweils einen Elfmeter verursacht, kein Spieler war seit der Endrunde 1966 für mehr Penalties in einem Turnier verantwortlich. Beide Male war der Videobeweises ausschlaggebend.

Absicht ist Poulsen im Gegensatz zu seinem Elferfoul beim 1:0-Sieg gegen Peru dieses Mal keine zu unterstellen. Gegen Australien sprang dem 24-jährigen Leipzig-Legionär der Ball nach einem Eckball an den Arm, der spanische Schiedsrichter zog die TV-Bilder heran und entschied auf Elfmeter. Anders als der Peruaner Cueva verwandelte Australiens Kapitän Mile Jedinak zum 1:1-Endstand (38.).

Zuvor hatte Christian Eriksen Dänemark mit einem Kunstschuss aus gut zehn Metern in Führung gebracht (7.), die starke Vorarbeit hatte Nicolai Jörgensen geliefert. Tottenham-Stürmer Eriksen (Marktwert 80 Millionen Euro) hat damit auch der zweiten WM-Partie der Dänen seinen Stempel aufgedrückt, beim 1:0 gegen Peru hatte er den Siegtreffer vorbereitet. An 18 Toren (13 Treffer, fünf Assists) war der 26-Jährige in seinen jüngsten 15 Partien für Dänemark beteiligt. In der WM-Qualifikation hat er elf Tore beigesteuert, die drittbeste Ausbeute in Europa hinter Robert Lewandowski (16) und Cristiano Ronaldo (15).

Paraden und Abschlussschwäche

Öfter als erwartet im Mittelpunkt stand in Samara auch Dänemarks Schlussmann Kasper Schmeichel. Vor allem in Hälfte zwei. Während vor der Pause die Dänen in dieser von vielen Zweikämpfen geprägten und nicht sonderlich attraktiven Partie tonangebend waren, bestimmte danach Australien über weite Strecken das Geschehen.

Ab der 65. Minute gab es australische Chancen im Minutentakt. Einzig die Paraden von Schmeichel und das Unvermögen der Australier im Abschluss verhinderten eine Führung der Socceroos. Einmal war Schmeichel überhaupt schon geschlagen, Abwehrchef Andreas Christensen musste aushelfen (68.). Auch in der Schlussphase wurde es aus dänischer Sicht noch brenzlig. In Minute 88 rettete Schmeichel innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal, Australien war insgesamt näher dran am Siegtreffer.

Mit dem 1:1 verpasste Dänemark den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale, auf die Truppe von Bert van Marwijk wartet ein möglicherweise entscheidendes Gruppenspiel gegen Frankreich. Nur Yussuf Poulsen wird dann fehlen. Der Stürmer hat für sein zweites Elfervergehen die zweite gelbe Karte kassiert und ist gesperrt.

