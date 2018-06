Mit Grazer Antirutsch-Sportsocken zur WM

Graz. Österreichs Nationalteam hat es nicht zur WM-Endrunde nach Russland geschafft. Und doch ist Rot-Weiß-Rot bei diesem Turnier stärker vertreten als manch andere Nation. Denn eine Grazer Firma stattet zahlreiche Weltstars mit ihren speziellen Sportsocken aus.

Seit 2015 entwickeln die Brüder Mario und Thomas Ofner sowie Thomas Weber und Alexander Krois unter der Marke Tapedesign Socken mit rutschfesten Noppen an den Sohlen. „Viele Schuhe haben mit Leder nichts mehr zu tun, bestehen nur noch aus Plastik. Da rutscht man mit normalen Socken hin und her“, Mario Ofner. Die Lösung: Noppen, wie man sie von Kleinkindersocken kennt.

Alaba, Arnautović und Co. – im ÖFB-Team sind diese Socken längst angekommen. Und jetzt erobert das Grazer Produkt die WM. Kroatien-Star Ivan Rakitić, die Engländer Dele Alli und Kyle Walker, die Schweden Ludwig Augustinsson und Albin Ekdal, der Russe Denis Tscheryschew oder Islands Ari Skúlason, um nur einige zu nennen – sie alle schwören auf die Grazer Antirutsch-Sportsocken. „Wir haben in ganz Europa ein Netzwerk aufgebaut. Oft sind es Individualtrainer der Stars, die den Spielern die Socken zum Testen geben“, sagt Thomas Ofner, der für das Marketing zuständig ist. Und bisher haben fast alle Fußballer Gefallen an dem Produkt gefunden.

Persönlicher Kontakt zählt

Allen voran Rakitić, der beim FC Barcelona an der Seite von Lionel Messi nicht mehr aus der Startformation wegzudenken ist und auch im kroatischen Mittelfeld die Fäden zieht. „Rakitić ist absolut normal, freundlich und sehr umgänglich“, erzählt Mario Ofner. „Der Kontakt mit den Spielern ist immer persönlich. Er schreibt uns und sagt, was er gerne hätte.“

Kurzerhand hatte der Kroate auch zwei Mitarbeiter nach Nischni Nowgorod zum Spiel gegen Argentinien eingeladen. Treffen, Kaffee und Sockenlieferung inklusive. Nach der WM wird der Mittelfeldstratege die Kabine wieder mit Messi, Suárez und Co. teilen. Ob sie neugierig werden und auch Grazer Socken tragen würden? Thomas Ofner bekommt große Augen. Es wäre das Adelsprädikat für seine Firma. (jero/KLZ)

