Unfreiwillig komische Situationen im ORF "WM-Club"

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der ORF sendet elf mal nach den WM-Spielen um 22.15 Uhr den "WM-Club". Neben den Studio-Gästen, die zu Fußball-Themen etwas abseits der aktuellen WM-Ergebnisse plaudern, gibt es in der Live-Sendung auch ein Quiz für Fußball-Fans. Die können sich online bewerben und treten dann in der Live-Show Eins gegen Eins gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es den Tagessieg, einen 300 Euro-Gutschein und einen Gesamtsieg, der unter allen Teilnehmern vergeben wird. Eine Live-Spiel-Übertragung der liebsten Amateur-Mannschaft auf ORF Sport+.

Schwierige Aufgabe für Moderatoren

An diesem Punkt kommt es bereits zu "Kommunikationsschwierigkeiten" zwischen den Moderatoren und den Kandidaten. Wie bereits zuvor, ist es gestern wieder passiert - die Zusammenfassung: Die Frage wird gestellt, welcher Amateur-Club denn die Live-Übertragung auf Sport+ gewinnen würde, sollte der Kandidat den Gesamtsieg holen. Dabei sprechen die eingeladenen Quiz-Teilnehmer den Namen des Vereins zum Teil nicht sehr deutlich aus. Moderatorin Kristina Inhof versucht freundlich zu bleiben und fragt noch ein mal nach, wie denn der Amateur-Club heißt, der gewinnen soll. Aber zugegeben, die Wunschmannschaft von Kandidat Günther, "USVG Großrussbach aus dem Weinviertel", kann man schon mal falsch verstehen.

Es folgen allgemeine und teilweise aktuelle Fragen zur WM und der WM-Geschichte. Moderator Christian Diendorfer und Moderatorin Inhof sind stets bemüht, die Fragen und die drei Antwortmöglichkeiten vorzulesen. Doch die Kandidaten sind oft schneller am Buzzer und schießen mit ihrer Antwort heraus. In der Regel sind diese Schnellschüsse falsch. Daraufhin liest das Moderatoren-Team dem anderen Kandidaten geduldig die Antwortmöglichkeiten vor.

Buzzer - "Volles Risiko!"

Nur ein Beispiel: Wie viele WM-Teilnehmer waren zumindest einmal Weltmeister? Kandidat Günther 'buzzert'. Moderator Diendorfer: "Es gäbe zwar noch drei Antwortmöglichkeiten, Sie haben aber schon gedrückt." Kandidat Günther: "Volles Risiko, Sechs." Moderator: "Das ist leider falsch."



Es sind übrigens sieben Mannschaften - Antwortmöglichkeit C. Man fühlt förmlich mit den Moderatoren mit, wenn sie von der Talk-Runde in der ersten Hälfte der Show, zum Quiz-Teil übergehen. Die Stimmung schwankt merkbar in eine peinliche Atmosphäre. Die Moderatoren müssen dann jedoch durchbeißen und das Quiz-Kind zu Ende schaukeln. Bei manchen kuriosen Antworten kommen Erinnerungen an die ORF2-Sendung "Bingo" hoch, die Ende 2018 eingestellt wird.

Da fragt man sich: Muss ein Quiz mit allgemeinen WM-Fragen wirklich live sein? Oder ist das Quiz ohnehin davor aufgezeichnet, wir merken es nur nicht und die aufgesetzte Stimmung ist dem Konzept der Quiz-Show geschuldet?

Die ORF-Show "WM-Club" mit Live-Quiz zum nachschauen in der TV-Thek

(witt)