Der erste Gewinner dieser WM ist der Videobeweis

Selten wurde ein Superstar so bloßgestellt wie der Brasilianer Neymar im Duell mit Costa Rica (1:0). Es war zugleich auch der bisher größte Auftritt des Video Assistant Referee (VAR), also des Videobeweises, bei einer Weltmeisterschaft. Ein auf den ersten Blick klarer Elfmeter wurde von Schiedsrichter Björn Kuipers dank der TV-Bilder als lupenreine Schwalbe des Seleção-Angreifers entlarvt. Denn in einer Hinsicht ist der VAR erbarmungslos: In der italienischen Serie A, wo er in der abgelaufenen Saison erstmals in allen Spielen zur Verfügung stand, gab es um gleich 35 Prozent weniger Schwalben als noch im Jahr zuvor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)