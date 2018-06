Mexiko gegen Südkorea: Verdienter Sieg für Mexiko

Mexiko hat sich am Samstag bei der Fußball-WM eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Aufstiegsplätze im Pool F geschaffen. Die Amerikaner halten nach dem 2:1 (1:0) gegen Südkorea bei sechs Punkten. Für den Fixaufstieg benötigten die Mexikaner jedoch entweder schwedische Schützenhilfe im Abendspiel oder einen Punktgewinn zum Abschluss gegen das "Tre Kronors"-Team (Mittwoch 16.00 Uhr MESZ).

Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland brachte Carlos Vela "El Tri" in Rostow nach 25 Minuten per Strafstoß in Führung. Javier "Chicharito" Hernandez besorgte aus einem Konter die Vorentscheidung (66.), Tottenham-Superstar Son Heung-min erzielte in der Nachspielzeit (das erste Tor für die Asiaten. Südkorea blieb zwar weiter punktlos, besitzt jedoch bei einem Deutschland-Sieg gegen die Skandinavier weiter eine sehr theoretische Chance auf einen Einzug in die nächste Runde.

Das Spiel nahm nach etwas mehr als zehn Minuten Fahrt auf. Zunächst näherte sich Mexiko mit einem Kopfball von Hernandez (12.) erstmals dem Tor an. Praktisch im Gegenzug wurde auch Südkorea gefährlich. Der erneut auffällige Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan setzte sich im Strafraum mit einem sehenswerten Alleingang durch. Seine Flanke konnte vom zurück geeilten Stürmer Hirving Lozano erst in allerhöchster Not geklärt werden.

Auch der Führung der Mexikaner ging ein gefährlicher Angriff der Asiaten voraus. Son wurde bei seinen beiden Schussversuchen jedoch geblockt (22.). Auf der anderen Seite profitierten die Mexikaner von einem unglücklichen Tackling von Jang Hyun-soo, dem eine Flanke im Strafraum an den abstehenden Arm sprang. Vela verwandelte den 14. Strafstoß dieser Endrunde souverän (26.). Miguel Layun vergab nur Augenblicke später aus guter Position eine frühe Vorentscheidung (28./über das Tor).

Südkorea enttäuschte über weite Strecken spielerisch erneut und wurde am ehesten aus Konterangriffen gefährlich. Die beste Chance vor der Pause durch Son vereitelte Mexiko-Keeper Guillermo Ochoa (39.), der sich aus spitzem Winkel nicht düpieren ließ.

Nach einer rund viertelstündigen Schonphase nach Wiederbeginn prüfte Mexiko-Kapitän Andres Guardado Jo Hyun-woo mit einem herrlichen Distanzschuss und weckte damit beide Teams auf. Nach einigen Halbchancen auf beiden Seiten besorgte Hernandez mit seinem 50. Teamtreffer aus einem Konter die Vorentscheidung.

Eine Viertelstunde vor dem Ende vertändelten Hwang und Son eine Riesenchance und vergaben so die Möglichkeit auf ein spannendes Finish. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit (93.) kam für den Halbfinalisten von 2002 zu spät.

(APA)